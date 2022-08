Alfredo Adame revela su última voluntad y dice sus hijos: " Cría cuervos y te sacarán los ojos"

Tras varios meses de estar distanciado de sus hijos, Diego, Alejandro y Sebastián, fruto de su matrimonio con Mary Paz Banquells, Alfredo Adame descartó que estos fueran parte de su testamento, así lo confirmó recientemente durante una entrevista en la que reveló su última voluntad.

Fue durante un evento de la comunidad LGBT que Alfredo Adame dejó claro que la reconciliación con sus hijos está descartada, pues aunque él intentó hace unos días hacer las paces con ellos, estos demostraron lo contrario e incluso aplicó el dicho: "'cría cuervos y te sacarán los ojos"

"No hay nada, ya no estoy abierto a nada. Yo me quebré allá, no sé por qué me quebré, con todo y que ellos fueron los que hicieron las perversidades, las maldades y todo lo malo, cuando yo lo único que hice fue darles la vida, darles cariño, amor, respeto, darles abundancia y darles riqueza, y me salieron 'cría cuervos y te sacarán los ojos'".

El polémico conductor aseguró que en una ocasión invitó a sus hijos a comer pero no fueron. "Le hablé a Sebastián: 'Oye, Sebastián, voy a comer el próximo domingo en el restaurante tal, es el Día del Padre, si quieres, los invito a comer'. Y no, salió diciendo que iba a ver la prensa y que cámaras, y nunca contestó nada", continúo Alfredo Adame.

A raíz de esto, Adame decidió que ya no buscaría a sus hijos. "Entonces, se acabó, esa fue su última oportunidad, yo no vuelo a tomar la iniciativa en absolutamente nada". Asimismo, el presentador indicó que Sebastián al igual que sus otros hijos se dejó manipular por Gustavo Adolfo infante.

"Hizo muchas tonterías (Sebastián) y el est$%&$#% este patas de molcajete, Gustavo Adolfo Infante, lo manipuló junto con la mamá para que él fuera a su programa a decir que yo era homófobo y todo, cuando lo único que hice, y aquí hay gente que lo conoce, cuando me dijo: 'Papá, soy homosexual', me levanté y le dije: 'Te amo, te adoro, te quiero, te respeto, y al que te falte al respeto, le rompó la ma$#%'".

En cuanto a su última voluntad, el ex conductor de Hoy confesó que ya hizo su testamento y en el, no están sus hijos. “Ya está hecho el testamento y la dueña y heredera de todos mis bienes son Vanessa Adame Castillo, María José y Santiago Ruiz Adame”, expresó el actor de televisión frente a diversos medios de comunicación. Previo a está entrevista , Alfredo Adame confesó durante el programa Venga la Alegría que el día que él muera sólo entrará a la funeraria, su hija, nietos y algunas personas muy cercanas a él.

“El día que me muera no va a entrar nadie, no va a entrar nadie más que mi hija Vanessa, mis nietos y mis muy cercanos”, dijo Alfredo Adame.

