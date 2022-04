Alfredo Adame responde a Omar Chaparro por mofarse de como pelea: "Enanete" y "mequetrefe"

Las fallidas peleas de Alfredo Adame han dado pie a diversos memes y bromas en las redes sociales e incluso algunas personalidades del medio de la farándula se han atrevido a opinar de este tema; como Omar Chaparro, quien se burló de la forma en que pelea el conductor de televisión e incluso puso en tela de juicio si el famoso era cinta negra.

Fue durante una entrevista para "La Cotorrisa" que Omar Chaparro se sumó a las polémicas en las que se ha visto envuelto Alfredo Adame por sus peleas. En tono de burla el ex conductor de Quién es la Máscara aseguró que él si sabe pelear a difencia de Adame, pues en una ocasión fue él quien mandó al suelo a un reportero.

"No sé si hice mal o bien, pero sí lo tiré al suelo y lo revolqué. Lo pataleé, peor que Yáñez. Mucho peor porque Yáñez sólo le dio una cachetada, yo lo costaleé, lo pataleé, le pegué en el estómago", dijo el famoso, Posteriormente indicó que él si entrenó. "A diferencia de Alfredo Adame yo sí entrené toda mi vida", recalcó Omar Chaparro. Sin embargo, estás declaraciones llegaron a oídos del ex conductor de Hoy, quien no dudó en responder e incluso insultar a Chaparro a llamarlo enanete y mequetrefe.

Fue días después de que Alfredo Adame protagonizó una pelea callejera en plena vía pública de la Ciudad de México que Omar Chaparro reprobó e comportamiento del también actor, y confesó que él nunca había entrenado como él, por lo que durante un encuentro con la prensa el ex novio de Magaly Chávez rompió el silencio.

“Las patadas de bicicleta existen, son patadas que se les llaman ´patadas de pedaleada o patadas de bicicleta´, que son como si anduvieras en la bicicleta, pero hacía arriba. Existen esas patadas y el que diga que no es un ignorante”, aseguró Adame a la prensa. El actor insistió que todo aquel que diga que este tipo de patadas no existen como Omar Chaparro es un ignorante y envidioso.

"Bueno… pues muchos son como el entrenadorcillo pitero de las estrellas que dijo que no existían (las patadas) y que yo no era cinta negra (en Tae Kwon Do), igual que el mequetrefe de Omar Chaparro que dijo que yo no era cinta negra y ese rollo. Toda esa gente envidiosa, acuérdate que el éxito envenena y la frustración, la amargura, los complejos y la envidia, pues tienen el sueño muy ligero", agregó Alfredo.

Posterior a su respuesta, Alfredo Adame confesó que Omar Chaparro le caía muy bien e incluso cada vez que lo veía se saludaban muy bien, sin embargo, con estás declaraciones le advirtió que no se dejará e incluso lo llamó enanete. Pero no todo quedó ahí, ya que Omar Chaparro no se quedó callado y reaccionó a los insultos de Adame.

Fue durante una visita al programa Venga la Alegría en donde Chaparro respondió con el sentido humor que lo caracteriza que probablemente le tiene envidia a Adame. "No podría decir si fue envidia porque... a lo mejor sí es envidia porque yo nunca aprendí a hacer las patadas de bicicleta, pero yo lo respeto", dijo Omar respecto a la técnica que Alfredo Adame usó para defenderse en una de sus peleas.

Finalmente, el protagonista de No Manches Frida aprovechó el espacio para enviarle un contundente mensaje al conductor de 63 años. "Hay una frase muy bonita, que de hecho concuerdo con él, la escuché en uno de sus libros, de verdad me gustó mucho y dice: 'Yo soy muy buena onda hasta que me ching*n'", añadió.

