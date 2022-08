Alfredo Adame no quiere ver a sus hijos ni en su funeral: "Que se vayan a la chin..."

El controvertido Alfredo Adame sigue dando de que hablar; el también ex presentador de programas de televisión y actor de telenovelas como "Lo que la vida me robó", dejó claro que para él, cualquier persona puede ser causa de conflicto, no sólo sus colegas del espectáculo, si no que además sus hijos y familiares.

El desenfrenado actor, comenta que no busca en absoluto una reconciliación con sus hijos y que de hecho, no quisiera 'verlos' ni es su funeral. Este sentir que manifiesta Alfredo Adame, nace de la separación con Mary Paz Banquells, ex esposa y madre de los jóvenes, los cuales decidieron alejarse de su padre para estar con mamá por completo.

"Yo no vuelvo a tocar el tema, el día que quieran arreglarse conmigo que vengan y me toquen la puerta., no estoy pidiendo ni disculpas ni nada, ni voy a dar disculpas ni nada, pero el día que quieran que vengan y me toquen la puerta y si se pasan veinte años y si no vienen, el día que me muera no los voy a dejar entrar a mi funeral, ni a mi capilla ni a nada, que se vayan a la chingada", expresó el actor.

Es de dominio público que Adame guarda una rivalidad con ciertos colegas del medio del espectáculo, entre sus enemigas destaca la guapa actriz Cynthia Klitbo, de quien no duda ni por un instante hablar mal y mucho menos detenerse con comentarios bastante fuertes sobre ella.

Hecho que dio pie para que el conductor, al momento de ser entrevistado por el programa de espectáculos "Ventaneando" de TV Azteca sobre la denuncia que interpuso Cynthia hacia su expareja Juan Vidal por violencia psicológica, no dudó en comentar: "Si Juan Vidal la botó es por algo, los panchos que debió haberle armado, porque él es un buen tipo. Si se va al infierno ni me viene ni me va".

Son expresiones que ya no sorprenden al público, pues como se sabe, no es la primera vez que "el hombre espectáculo" decide formar parte de alguna pelea con quien se encuentre mal parado en ese momento o mejor dicho, "el que le busca le encuentra", como lograron hacerlo en dicho show televisivo.

Cuando dicen que Alfredo Adame es polémica de nuevo, no es novedad, ya que si se realizara un conteo de los escándalos en los que se ha visto involucrado parecería que la lista es interminable, pues basta con recordar sus inicios de campaña política, pelea callejera, conflictos con el casa fantasmas Carlos Trejo y sus famosas patadas de bicicleta, entre otras.

