Alfredo Adame defiende a Niurka Marcos y a Juan de Cynthia Klitbo, la manda directito al infierno

La polémica entre Niurka Marcos, Juan Vidal y Cynthia Klitbo continúa, y es que ahora se sumó el polémico actor y conductor de televisión, Alfredo Adame, quien no tuvo reparo en decir lo que piensa de esté escándalo que ha puesto en el ojo del huracán a sus colegas. Al escuchar el nombre de los famosos, el ex conductor de Hoy se le fue a la yugular a Cynthia Klitbo, la mandó directito al infierno.

Pese a que en algunos momentos, Alfredo Adame dejó ver su lado humano y se mostró muy conmovido dentro del reality "Soy Famoso, ¡Sácame de aquí!', programa en el que aseguró que se reformó y que le diría adiós a su postura defensiva, ya que tenía miedo quedarse solo, tal parece que al famoso ya se le olvidó lo que prometió y se niega a dejar la polémica de un lado, pues ahora se inmiscuyó en el escándalo que involucra a Niurka Marcos, Juan Vidal y Cynthia Klitbo.

Fue durante una entrevista con el programa Ventaneando de Tv Azteca que el presentador de televisión fue cuestionado sobre la reciente polémica que protagonizaron, Niurka Marcos, Juan Vidal y Cynthia Klitbo, luego de que está última denunciara que Vidal le había salido debiendo un dinero tras ser pareja, además de que lo llamó chichifo.

Ante el cuestionamiento, Alfredo Adame no se quedó callado y se puso del lado de Niurka Marcos y Juan Vidal, asegurando que si el actor dominicano había dejado era por algo. “Si Juan Vidal la botó es por algo, los panchos que debió haberle armado porque él es un buen tipo", expresó el ganador del reality "Soy Famoso, ¡Sácame de aquí!'.

Pero no fue todo, ya que al ser cuestionado sobre qué pensaba de la denuncia que hizo Cynthia Klitbo, el presentador no tuvo reparo en mandar a la villana de telenovelas directito al infierno. "Si se va al infierno ni me viene ni me va”, dijo visiblemente molesto el exconductor de “Hoy”.

Previo a estás declaraciones, el actor de 64 años ya había estallado en contra de Cynthia Klitbo durante un encuentro con la prensa en donde también la mandó al infierno.: "Yo de Cynthia Klitbo no quiero saber nada, que no vieron lo que pasó. A mí me importa un bledo que pase por lo que pase, por mí que se vaya al infierno”.

Cabe mencionar que la enemistad entre Alfredo Adame y Cynthia Klitbo comenzó cuando la villana de telenovelas inició una relación sentimental con con Rey Grupero, enemigo número uno del famoso. Cabe mencionar que, pese a que, Adame fue uno de los galanes más cotizados de la televisión , también es una de las celebridades más polémicas del mundo de la farándula, pues hasta la fecha sigue dado mucho de qué hablar, constantemente se ve involucrado en escándalos, en donde es tachado de conflictivo y misógina, situación que ha venido opancando su larga trayectoria en la actuación.

