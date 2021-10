Alfredo Adame contraataca a Diana Golden: ‘No tengo ni para comer’

Luego de que hace unas semanas la actriz Diana Golden revelará que su ex esposo Alfredo Adame no le ha pagado ni un solo peso tras haberle ganado la demanda por daño moral y que sólo tenía 8 mil pesos en su cuenta bancaria, el ex conductor de Hoy contraatacó a su ex y la llamó tontita y ambiciosa.

Fue durante una entrevista con el programa Venga la Alegría de Tv Azteca que Alfredo Adame no se quedó callado ante lo dicho por su ex mujer, Diana Golden, quien se burló de él por ser un "pobre millonario".

"¡Qué tontita es esta tipa!, aparte de ambiciosa y todo, ¿es algún pecado ser pobre?, yo soy pobre, muy pobre, ¡estoy quebrado!, no tengo ni qué comer, ni nada, pero soy un hombre feliz y digno, entonces me van a tumbar 20 mil de la carta vestuario del programa de Memo del Bosque, y luego 5 mil que fue mi abogado a depositar en un billete, entonces ya van 20 más 5, ya son 25, le debo 3 mil 210 pesos", explicó. dijo ante las cámaras del matutino.

Tras afirmar que no tiene ni para comer, Alfredo Adame reveló que desde hace años él es pobre, pues es su hija Vanessa Adame quien tiene todos sus bienes, situación que Diana Golden lamentó porque aseguró que será la hija del actor quien pague las consecuencias.

“Es mañoso, todo lo esconde. Lo ha puesto a nombre de su hija Vanessa, quien, lamentablemente, pagará todas las consecuencias”, externó la acttriz de origen colombiano durante una entrevista a Sale el Sol. Mientras que Alfredo Adame confirmó lo dicho por su ex.

"Es cierto, a mi hija Vanessa la heredé en vida y le heredé todas mis cuentas del banco, ¡ah!, porque dice ella, su abogadillo ratonero que me embargó una cuenta y que tenía 7 mil pesos, esas cuentas estaban embargadas desde el divorcio con esta señora Banquells", compartió el polémico conductor.

Cabe mencionar que Diana Golden no es la única persona con la que Alfredo Adame ha tenido diferencias, pues a la lista se une, Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Laura Bozzo y Carlos Trejo.

