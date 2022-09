Alfredo Adame arremete contra antro que lo contrató de DJ, lo mandaron en camión y él quería un avión

El polémico actor y conductor de televisión, Alfredo Adame, vuelve a dar de qué hablar en redes sociales, pues el ex presentador de Hoy arremetió en contra del personal de un antro que prescindió de sus servicios como DJ.

Fue a través de un video en Instagram que el ex galán de telenovelas que despotricó en contra del antro Las Trajineras de San Luis Potosí, quien formaba parte del marco de la Feria Nacional Potosina 2022, por haberlo mandado en camión después de contratarlo como DJ, siendo que en otros lugares lo habían enviado en jet privado.

"Amigos nada más una queja, los de Monterrey del Empire San Pedro me mandaron en jet privado y los c*** de Las Trajineras me mandaron en Primera Plus", se escucha decir al conductor de televisión. Cabe mencionar que se dice que la queja del famoso de 62 años fue puro show y qué sólo se trató de publicidad para su imagen en dicho evento, ya que en sus redes sociales se mostró muy feliz y disfrutando del evento en el que fue contratado como DJ.

Recientemente Alfredo Adame se unió a la polémica que involucra a Laura Zapata, quien aseguró que los mexicanos eran huevones. “Voy a decir una palabra que me choca, pero somos un país de huevones, de estira la mano y ‘¿no me da? ¡Deme, deme! Y este les avienta, los maicea con 2 mil pesos, con mil 500 al mes, ellos se conforman con eso y dicen: ‘maicea a mi abuelita, me maicea a mí, maicea a mi hermana que es madre soltera’, entonces sumando les ha de dar 8 mil y con eso se conforman, no fueron a la escuela y desde que quitaron el civismo ¿qué nos pasó a los mexicanos?”, dijo en su momento la hermana de Thalía.

Por lo que el famoso dijo que no compartía la opinión de la villana de telenovelas de Televisa y aseguró que prefería que los mexicanos fueran huevones a sean alcohólicos , drogadictos o que se auto secuestren.

"No la comparto. Yo prefiero a que sean huevones a que sean alcohólicos, sean drogadictos y se auto secuestren. Con esa señora (Laura Zapata) no comparto nada. Me tiene sin cuidado lo que diga", dijo Adame.

