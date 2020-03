Alfredo Adame a Diana Golden: Tenía las chi... caídas

Nuevamente el actor Alfredo Adame vuelve a estar en el ojo del huracán luego de despotricar en contra de su expareja, la actriz Diana Golden. Esto después de dar a conocer que recientemente fue demandado por Golden luego de que dijera una serie de comentarios ofensivos en contra de la actriz.

“Me notifican donde dice que Alfredo Adame nuevamente no es culpable de nada… ni me condenaban a pagar irrisoriamente 20 mil pesos por haberle dicho que tenía las chi.. caídas, así le pusieron (en el documento), ya no sé si me está demandando porque en una entrevista que dio para una revista dijo que ya no se acordaba de mi penecito chiquito y entonces yo le contesté que yo si me acordaba de sus chiquis caídas, y seguramente va en el mismo sentido (esta demanda)… y no me ha costado ni un clavo", indicó el conductor.

Tras estás fuertes declaraciones, Diana Golden no se quedó callada y en una emisión del programa Todo para la mujer aprovechó para mandarle un contundente mensaje a su ex, recordando aquel momento en que salió la noticia de que tenía el miembro pequeño.

“Que me supere, eso ya pasó hace 34 años, ya pasó… acuérdate que te casaste, tuviste hijos, los cuales no te hablan, tuviste otra novia que no le gustó el tamaño de tu miembro… fue hace 34 años y la manera de envejecer ya es de cada quien", indicó la actriz.

Recientemente el actor reveló que hace unas semanas Televisa decidió vetarlo después de que le había entregado muchos años de su vida.

“Televisa no me hizo nada, quiso matarme de hambre, quiso destrozarme la carrera y no pudo. Me bloqueó, me vetó con todas las televisoras, y sabes por qué, todo fue por asuntos de Andrea Legarreta y su pandilla de rufianes", indicó el actor.