Alfredo Adame REVELA por qué llamó p*rra a Andrea Legarreta

El polémico actor, Alfredo Adame fue invitado al programa ’SNSerio’ y ahí comenzó a despotricar en contra de algunos artistas como Laura Zapata y Andrea Legarreta, quien está útima fue su compañera durante un tiempo en el programa Hoy. Adame fue cuestionado sobre cómo era su relación con los integrantes de Hoy que estaban en ese momento, por lo que dijo "Era muy buena con todos, menos con Andrea Legarreta".

Al ser cuestionado por qué con Andrea Legarreta no, el actor respondió " Era muy envidiosa, porque es una mujer ambiciosa". Adame dijo que su enemistad con la conductora de Hoy empezó dos años antes de que Hoy se lanzara por lo que la describe como una mujer ''ignorante, falsa y de mala reputación''.

"Unos dos años antes de iniciar el programa Hoy , me contrata el señor Fernando Junco, me contrata apra una obra de teatro, donde Andrea iba como actriz, era el último crédito, yo iba protagonizando la obra de teatro, y entonces se mostraba envidiosa, y de repente un día, aquí en Monterrey se nos suben en esa obra, iba Arturo Peniche, Rafael Rojas, se nos suben las fans ese día, querían fotos y si no volteaba para tomar las fotos seguían gritando, y yo seguí con la obra . Cuando termina la obra, hace declaraciones Adrea Legarreta, de que yo, que rompí la cuarta pared, criticandome. Al otro día sale en el periódico aquí en Monterrey, que yo, que rompí la cuarta pared , le dije tu dijiste esto, pues que sí" contó el actor.

Pese a ver contado este "incidente", Alfredo dejó en claro que hay otra cuestión por la que tiene una enemistad con Andrea, sin embargo, no podía contarlo y que incluso la famosa parodia que hizo en 1998 junto a ella en Hoy "le salió del alma llamar p*rra".

Tras varios años del incidente de la parodia de una historia de un taxista y una señora con la que termina peleando, Alfredo debía llamarla bruja en vez de p*rra. Pese a que lo fue a acusar con los altos directivos, a él no le pasó nada. “Aunque me fue a acusar, no me pasó nada porque yo era el consentido de Televisa, era el rey del rating, metía dinero, entonces no me pasó nada pero ahorita que me lo preguntaste que si me salió del corazón, ahora que lo pienso, me salió del alma”, contó.

Alfredo señaló que Andrea es un mujer ignorante y que no tiene por que estar a cuadro. ‘’Me parece que no es conductora, me parece que es ignorante, me parece que es una persona que no tiene nada qué hacer en la televisión y claro que hay algo personal pero no lo voy a decir aquí’’, afirmó. Alfredo señaló que “nunca en la vida le pediría una disculpa”.

Pese a que Alfredo Adame indicó que no tenía nada en contra de los homosexuales, pues incluso su hijo lo era, recientemente Sebastián, hijo del actor ofreció una entrevista a Ventaneando en donde dijo que su padre le reclamó en alguna ocasión por haber hablado abiertamente sobre sus preferencias.

"Cuando salió la entrevista mi papá lo único que vio fue la parte de la sexualidad. […] Me habla en la noche y me dice: ‘Yo ya te dije que no quiero que hables de tu sexualidad en cámara porque me pones en el ojo del huracán. Me atacan, me dicen que mi hijo es joto'”, refirió Sebastián.

El joven también añadió durante la entrevista que su padre lo llamó en una segunda ocasión y le mandó mensajes de WhatsApp llenos de groserías.

" Te diré ca…n las veces que se me antoje. Pe…jo de mi…da”, dijo Alfredo en un audio revelado por su hijo.

