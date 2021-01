Alexis Ayala habla de Paty Navidad tras haber tenido el virus

Otro de los famosos que fue víctima del terrible virus Covid-19 es Alexis Ayala, quien en una entrevista para el programa Hoy, transmitido por Televisa, confesó que salió ileso ante esta dura enfermedad que ha cobrado miles de vidas. El actor señaló que afortunadamente salió victorioso, sin embargo, lo que más llamó la atención fue su declaración respecto a la postura de la también actriz Paty Navidad.

Basta recordar que desde que inició la pandemia de coronavirus, hace casi un año, Paty Navidad ha asegurado que el virus no existe, y que no hay por que cuidarse, pues argumentó que ella no se pone cubrebocas por que dicha enfermedad solo es parte de una clave que tiene que ver con la inteligencia artificial.

Ante estás declaraciones, Alexis Ayala comentó que quien no ha vivido la enfermedad en cabeza propia no sabe lo duro que es enfrentarla y pide que sean conscientes y se cuiden y por un momento sean egoístas de pensar en su vida que es lo más importante.

" Hay que ser muy responsables de cuando nos viene un micrófono en frente, los que no han vivido la parte de la salud no lo ven como algo real, los que los hemos vivido y que nos ha golpeado y que hemos tenido decesos, y que hemos sufrido el Covid y que lo hemos brincado estamos como muy conscientes y no siendo egoístas, pero creo que hay que ser egoístas de decir, yo quiero vivir, no seas egoísta y di a mi me vale gorro", dijo el actor de Televisa.

Alexis Ayala contó algunos detalles sobre como fue que su contagio. “Tuve ciertos síntomas, que era como un resfriado más que nada lo que tuve yo y lo que tuvo mi mujer. Y después de tres días empezamos a sentir dolor de huesos y cansancio, ella sí perdió el olfato y el gusto, yo no. Yo sigo con medicamento, seguía, porque terminé el día de ayer, para quitarme lo de la garganta, ya estoy haciendo ejercicio”, comentó.

Muy contento dijo que solo el y su esposa Fernanda López se habían contagiado en su casa, y que su hija Roberta está completamente sana. “Aquí estoy ya. Cuando te dan la noticia, híjole, qué sacudida te da, la verdad que sí te mueve, al estar con una afección cardiaca como la que tuve”, confesó el actor de Quererlo Todo.

“Desafortunadamente mi concuño falleció por Covid-19. Nosotros como familia ya desde la semana pasada se empezó a vivir esto con la hospitalización y todo, y el día de hoy es un día muy triste para mi familia”, detalló el actor de Juro que te amo.

A raíz de su enfermedad el actor pide a las personas tomar vitaminas, hacer ejercicio y para las personas amantes al tabaco pide dejar de fumar si está dentro de lo posible. Muchos artistas han sido los que han confesaddo que han pasado por este difícil momento, pero así como muchos han logrado salir adelante victoriosos del contagio, muchos han quedado en el camino y han fallecido por complicaciones derivadas del mismo virus, como el caso de Armando Manzanero.