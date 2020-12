Alexander Acha y su tierno mensaje para Armando Manzanero

Con un tierno mensaje de despedida, Alexander Acha deja unas lindas palabras para quien en vida, fuera uno de los compositores más grandes de México, el maestro Armando Manzanero, quien partió de este mundo el pasado 28 de diciembre. Fue a través de su cuenta de Instagram, donde el cantante despidió al compositor y conmocionó a sus seguidores.

"Un gran aplauso hasta el cielo para usted, maestro, el compositor mexicano más prolifero y sensible del siglo. Que Dios lo reciba en su Reino; estamos seguros que acabará encargándose perfectamente de la música del Cielo. Lo extrañaremos Maestro. NO SE TÚ, pero nosotros sí ?QEPD Virgen de Guadalupe, ruega por él y su familia", escribió.

Alexander Acha al lado de Armando Manzanero

El mensaje se puede leer al pie de una fotografía de Alexander Acha junto a Armando Manzanero. Ambos lucen muy elegantes, mientras que Acha porta un traje negro con corbata azul, el maestro posa con un traje beich. En la imagen se aprecia a Alexander Acha abrazar a Armando Manzanero.

Con esto queda claro que tanto los famosos como las demás personas que amaban tanto a Armando Manzanero, se encuentran tristes por su partida, ya que se fue uno de los compositores y cantantes más grandes de México. Alexander Acha es reconocido por sus miles de seguidores no sólo por su talento, si no por que es hijo de otro de los cantantes con mayor trayectoria en la música como lo es Emmanuel, aunque no sólo se dedique a la música, Emmanuel, es un cantante, empresario,compositor, músico y torero.

Con una trayectoria de de 40 años, y ventas que superan los 35 millones de discos, Emmnuel, ha recoplilado discos de Oro, Platino y hasta de Diamante, por eso y más es considerado unos de los artistas más grandes que ha existido en la historia musical de México.

De ahí parte el gran reconocimiento de Alexander Acha ante la sociedad, pero aunque él ha sabido sobresalir en el mundo de la música, siendo reconocido y querido por muchos de sus seguidores, cada día le va mejor.

Recordemos que el pasado 12 de diciembre, Alexander Acha fue duramente criticado por cantarle a la Virgen de Guadalupe en versión rap, por lo que aseguró que las críticas no le importaban, ya que lo importante para él, era enviar un mensaje de amor para nuestra querida Guadalupana.

“Sobre la controversia quiero aclarar que, de entrada, es un tema que no es nuevo, es una canción de hace 13 años. Yo creo que el rap no está mal, es un arte y más la gente que lo improvisa, lo importante es qué dices, lo que tiene mérito o calidad humana o si es algo denigrante. En este caso es por el amor a la Virgen, esta canción se grabó con mi papá para una película que se llama Guadalupe y el que compone el rap originalmente es Big Metra”, dijo Alexander Acha ante la ola de críticas que recibió.