Alex Perea de Si Nos Dejan es señalado de violencia a mujeres

El actor Alex Perea, de la telenovela "Si Nos Dejan" (2021) ha sido recientemente acusado de agredir a una mujer, quien se ha visto apoyada por otras famosas y amigas del gremio y han utilizado sus redes sociales para denunciar el hecho. Incluso, se sabe que el histrión recibió una demanda el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Se trata de la actriz Isabel Burr, con quien mantenía un romance cuando ambos pertenecían al elenco de la telenovela producida por Carlos Bardasano que hace unas semanas dio fin a través del Canal de las Estrellas en México.

Incluso, fue la actriz Scarlet Gruber que también fue su compañera en el melodrama, quien apoyó a Isabel Burr ante una denuncia que hizo a través de sus historias de Instagram sin nombrar al actor pero dejando claro que ya no dejará que ninguna mujer sufra:

"FINALMENTE TODAS SOMOS UNA SOLA VOZ, LA AGRESIÓN FÍSICA Y VERBAL ES UN EJEMPLO DE QUE EL MIEDO A HABLARLO Y COMPARTIRLO, PARALIZA. NINGUNA MUJER MERECE RECIBIR ABUSOS DE NINGUNA ÍNDOLE. APLAUDO A TODAS ESAS VOCES QUE ESTÁN SIENDO ESCUCHADAS Y A LAS PERSONAS QUE ESTÁN EN PROCESO DE HACERLO.

LAS ALERTAS ROJAS UE DEJAMOS PASAR PUEDEN TERMINAR EN SITUCIONES DEVASTADORAS. GRACIAS A TODAS LAS MUJERES QUE ME HAN DADO FUERZA PARA HACERLO. NI UNA MÁS", se lee el mensaje de la historia de Instagram de Isabel Burr.

Por su parte, y tras uno de los vídeos que circulan en redes sociales sobre su supuesto comportamiento agresivo a las mujeres, ha sido el mismo actor quien ha reaccionado a través de sus redes sociales y escribió:

"Es sumamente triste ver lo que una persona enojada es capaz de hacer para destruir, no es posible que a estas alturas la gente señale y difunda sin saber. Nunca había conocido a una persona con tan poca calidad ética y moral, no es una cuestión de creencias, sino de hechos, ya que en cada historia hay dos versiones muy diferentes".

Y agregó una revelación por la que nunca habría actuado de la forma que se le acusa: "La difamación es un delito penado por la ley. Yo viví situaciones sumamente desagradables de violencia, y alertas rojas a las cuales hice caso omiso. Yo no planeo hablar al aire, a la ligera, ni destruir, por respeto a esa persona y a mí mismo. Ése no soy yo."

