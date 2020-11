Alex Fernández ¡ya quiere ser papá!

Alex Fernández, como se sabe trae por el herencia la fama y el éxito, el joven de 27 años, debuto como cantante en el año 2018, con el tema 'Te amare' de su primer álbum 'Sigue la Dinastía', donde de mostró que heredo la voz de Alejandro Fernández.

Recientemente el joven tuvo un encuentro con los medios de comunicación, donde expreso que su mayor deseo era convertirse en una edad joven papá, y es que recientemente le pedio matrimonio a su novia Alexia Hernández, con quien sostiene una relación de más de 10 años.

Alex Fernández, aseguro que la recepción de su boda seria muy intima, con pocos invitados, solamente los mas allegados, por la situación actual en la que se encuentra el país, de contingencia.

“Va a hacer algo súper especial, no va a ser ninguna boda así gigantesca ni nada por el estilo por lo mismo de que ahorita estamos en este momento (Covid-19), quisimos hacer algo súper íntimo, súper privado, súper chiquito”.

También dijo que, quisiera poder ser padre joven, como lo fue Alejandro Fernández con el, pasar tiempo con su hijo, tener una amistad con el, poder dar le un debido ejemplo de vida.

“Yo siempre he dicho que a mi me gustaría ser papá joven, como mi papá, y yo tengo una muy buena relación con él, así como padre e hijo, también como amigos, y es algo que a mi me gustaría crear con mis hijos”, dijo Alex.

De sus abuelo, Don Vicente Fernández, 'El Charro de Huentitán', y su abuelita Refugio, conocida como Doña Cuquita, dijo que ellos están bien de salud, que se encontraban aislados del exterior, ya que se cuidan el virus y que su familia esta muy al pendiente de ellos.

Para finalizar, habló de su hermana Camila Fernández, quien recientemente se caso, y tuvo una fiesta bastante concurrida, pese a la pandemia, Alex, no negó pero tampoco confirmo que su hermana se haya casado por que este esperando bebe, a lo que dijo:

“En lo personal yo no le he notado nada, pero no les puedo asegurar nada, por eso digo, mejor pregúntele a ella, no niego ni confirmo”.

