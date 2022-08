Alex Fernández vive con su hija el duelo de su abuelo Vicente Fernández

Alex Fernández, hijo de Alejandro Fernández, se encuentra en una etapa nueva para él viendo cómo su carrera como cantante despega, pero ello no lo ha hecho olvidar que todavía siente el luto por su abuelo Vicente Fernández.

El cantante se estrenó como padre recientemente y vive con su hija el duelo por el patriarca de la familia, aunque asegura que cada vez está más cómodo en su carrera como cantante y está experimentado con algunos géneros.

"He notado cañón (mucho) el cambio (...) yo no tenía toda mi vida dedicándome a esto y siempre que empiezas de cero aprendes mucho más que alguien que a lo mejor lleva toda su vida en esto", dice Alex Fernández en una entrevista.

Recientemente, Alex develó "La mejor decisión", la antesala al lanzamiento de su disco de 12 temas y un "bonus track" que será publicado en agosto bajo el título "Buscando el olvido", el primer sencillo de esta producción que fue "orquestada" por el cantante Edén Muñoz, exvocalista de Calibre 50.

Fue Muñoz quien se acercó al equipo de Fernández para buscar producirle todo un disco y Alex, quien solo conocía su trabajo como cantante, quedó asombrado por tal ofrecimiento. "Pregunté: ¿que no es cantante?, ¿es compositor, no?, ¿es productor?", recuerda Alex, y la duda estaba fundamentada, pues Muñoz buscaba convertirse en productor con este primer material.

Su experiencia con él además de divertida fue muy "cinematográfica", pues Fernández considera que fungió un rol similar al de un "director de cine". "Es muy curioso, por lo general el director sí te dirige cómo cantar, pero no a tal grado, (Edén) literalmente me decía cómo cantar cada vibrato, cada palabra", narra.

"Es súper meticuloso en todo, me divertí, es súper chistoso (gracioso), súper buena vibra y relajado", añade.

Según Alex, el exvocalista de Calibre 50 es el responsable de que el sonido predominante de su disco sea una mezcla de banda con mariachi, el primero por parte de Muñoz y el segundo porque está convencido de que su destino está en la música tradicional mexicana, aunque con sus variaciones.

"No es que este disco tenga mi esencia, ni que haya querido cambiar de género, por ahora Edén es el director de la película, él es norteño, banda, pero no quiere decir que ya voy a hacer esto toda la vida, yo siempre voy a estar vestido de charro, sacando música tradicional mexicana y adaptándome al estilo del director", responde Fernández.

Y adelanta que después de "Buscando el olvido" se adentrará al mundo del "mariachi pop". "El siguiente director va a ser una bomba, si es lo que me imagino, sería un disco como mariachi pop, serían más baladas y pop. Quiero estar en el mariachi pero jugando a los alrededores", reafirma.

El duelo sigue

Además, Mía lo ha ayudado a mantenerse "distraído" del duelo que aún carga de la muerte de su abuelo, quien impulsó su carrera como cantante, Vicente Fernández, fallecido en diciembre pasado.

"El duelo ahí sigue aunque cada vez mejor. Mía no me pudo haber llegado en un mejor momento, nos trae distraídos, pero siempre nos acordamos de mi tata (abuelo), pienso en él, que me acompaña a todos lados", cuenta.

Con información de Agencia EFE/Fotografías Agencia EFE e Instagram

