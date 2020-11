Alessandra Rosaldo revela cómo se enamoró de Eugenio Derbez

La actual pareja de Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo, de nueva cuenta volvió a ser el foco de atención durante su visita al programa ‘Tu-Night’, conducido por Omar Chaparro. La actriz de Televisa abrió su corazón y contó algunos detalles de cómo inició su relación con el actor y productor de cine y televisión.

La ex vocalista del grupo Sentidos Opuestos sorprendió al revelar que cuando conoció a Eugenio Derbez ella tenía novio y que su flechazo se dio cuando él la invitó a ser parte de Vecinos donde él también actuaba. "Ya nos conocíamos, pero algo sucedió ese día cuando me invitó a participar en Vecinos y que él también estaba actuando por primera vez ahí, pero ese día fue de ‘Hola’... algo muy extraño, Fue mutuo, casi amor a primera vista. Yo tenía novio”, dijo la actriz.

"Era un chavo que se llama Eduardo, no es del medio, no era conocido”, dijo la actriz, con quien posteriormente terminó su relación“mi relación con la pareja y a él (Eugenio) le tomó un poco más de tiempo terminar su relación. ¿Les ha pasado o no les ha pasado?”, dijo.

Lee también: Así le coquetea Aislínn Derbez a Mario Bautista, quiere todo con él

Alessandro Rosaldo confesó que cuando conoció a Eugenio se sorprendió, pues era completamente diferente a todas las personas con las que se había relacionado sentimentalmente. “Eugenio fue completamente diferente a todos los hombres con los que me había relacionado”, señaló Rosaldo.

Omar Chaparro también indicó que cuando él conoció a su actual esposa, tenía novio. “Yo, cuando conocí a mi mujer, también tenía novia”, dijo Omar. Aunque agregó que la cortó porque esa pareja le “puso el cuerno”.

Dentro de la charla, Omar le confesó a la actriz. “No sé si sepas, pero su relación fue muy en secreto, Alessandra y Eugenio. Él tenía su relación y estaba yo con Eugenio grabando algo para el mundial 2006 de Alemania, y lo note, le dije ‘Tú estás enamorado’”

“Me lo contó, que tú le estuviste insistiendo de ‘Dime de quién estás enamorado’ y que te quedaste así de ‘Alessandra Rosaldo’. Y él no lo podía creer, se quedó helado”, dijo Rosaldo.

Para finalizar la entrevista, el conductor del programa festejó el amor que se tiene Rosaldo y Derbez, quien este último es uno de sus mejores amigos. “Celebro su amor y se los he dicho muchas veces. La mejor prueba de su amor es Aitana, tiene lo mejor de los dos esa niña, es un ángel”, dijo.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ