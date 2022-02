Alessandra Rosaldo reacciona a boda falsa de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo

Fue el pasado mes de enero cuando Eugenio Derbez causó toda una polémica luego de hablar en el programa de Yordi Rosado sobre la boda falsa que tuvo con Victoria Ruffo, asegurando que la reina de las novelas sabía que se matrimonio fue falso, por lo que ahora Alessandra Rosaldo reaccionó a este tema.

"Hablando con José Eduardo le dije: 'Quiero un regalo de bodas, quiero que hables con tu mamá (Ruffo) y quiero que le digas que por favor diga la verdad, es todo lo que quiero, ese sería mi mejor regalo de bodas'", fue la petición que Eugenio Derbez le hizo en una ocasión a su hijo y que nunca ocurrió.

Sin embargo, no fue todo, ya que el productor mexicano expresó durante su encuentro con Yordi Rosado que cuando él y Victoria Ruffo decidieron unir sus vidas, ella le preguntó que es lo que le diría a la prensa, por lo que ambos acordaron decir que se había casado en secreto.

Lee también: En leggins de licra, Bárbara de Regil presume mejor retaguardia que la de Livia Brito

"¿Cómo voy a engañar y hacer una boda falsa con toda la gente importante que tiene ella alrededor? O sea, ¿tú crees que su mamá no sabía?... Me dice: 'Vamos a casarnos, vamos a decirle a la gente que nos vamos a casar y no tenemos que decirles del acta (de matrimonio)'", contó el actor.

Ante estás declaraciones, Alessandra Rosaldo tuvo un encuentro con algunos medios de comunicación en el Aeropuerto de la Ciudad de México, quienes rápidamente la cuestionaron sobre qué pensaba de lo que había dicho su esposo de la boda falsa con la reina de las telenovelas. “Yo no tengo nada que decir, absolutamente nada. y estoy con mi familia en todo, tanto con mi marido como con José Eduardo… creo que (Eugenio) ya dijo todo lo que tenía que decir”, dijo la también cantante al escuchar algunas preguntas de la prensa.

En cuanto a si a Eugenio Derbez le hace falta cerrar ese capítulo de su vida tal y como muchos usuarios de internet piensan e incluso Victoria Ruffo lo ha dicho, Alessandra Rosaldo señaló: “Yo creo que todos tenemos cosas del pasado que resolver, absolutamente todos, algunos temas los hemos resuelto y algunos no, pero pues eso es chamba de cada quién y a nadie nos corresponde interferir en el proceso de los demás”.

Lee también: En vestidito de luces, Cynthia Rodríguez presume silueta perfecta antes de caída

Por otro lado, Alessandra Rosaldo señaló que ella vive una de las etapas más bonitas de su vida y al lado del productor, pues ahora la familia celebra que el actor este nominado al Óscar por la película CODA.

“¡Imagínate!... Morimos de emoción, estamos muy contentos, muy orgullosos, con mucho nervio, pero con mucha emoción obviamente, pues eso, de estar viviendo este momento tan importante para él y con sus compañeros y con una película tan hermosa”, concluyó.

Síguenos en