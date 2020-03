Alessandra Rosaldo le dedica romántico mensaje a Eugenio Derbez

Hace 14 años Alessandra Rosaldo y el productor y comediante Eugenio Derbez decidieron unir sus vidas para siempre. Hace un par de años Alessandra Rosaldo se convirtió en madre por primera vez mientras que Eugenio Derbez ya tenía la dicha de ser, pero sin duda, la llegada de Aitiana cambió la vida de los dos.

Tras celebrar otro aniversario (14) , Alessandra no quiso pasar desapercibido este momento y le escribió en Instagram un romántico mensaje a Eugenio acompañado de un video con varias imágenes en donde aparecen los dos. Rossaldo no lamentó quedarse en casa para festejar el aniversario, ya que indicó que no hay mejor forma de hacerlo que estando en casa y junto a su hija.

“¡14 años juntos hoy! Feliz aniversario amor mío @ederbez . Gracias por todos estos años de crecimiento, aprendizaje, aventuras, sueños realizados y profundo amor. Te amo con toda la fuerza de mi ser, y qué bueno que no podemos salir porque no se me ocurre mejor manera de festejar que estando en casita con nuestra hermosa hija, jugando juegos de mesa, viendo pelis, jugando con Fiona y simplemente apreciando y disfrutando nuestra vida juntos. ¡TE AMO! #amosertuesposa #amonuestravidajuntos #nomecambiopornadie”.

Fue en el 2012 cuando la intérprete de Sentidos Opuestos y Eugenio Derbez contrajeron nupcias y años después llegó a alegrarles la vida su hija Aitana.

Por su parte, Eugenio Derbez no ha escrito nada en sus redes sociales.