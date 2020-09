Alerta a sus seguidores Juanpa Zurita de posible Covid-19; ¡ellos reaccionan!

El reconocido youtuber Juanpa Zurita, alertó a sus seguidores al creerse contagiado por Covid-19. El pasado viernes, fue que el también actor lo hizo saber a través de sus redes sociales. El también juez de "Pequeños Gigantes" 2020, compartió en su cuenta oficial de Twitter que había pasado una mala noche con escalofríos y calentura.

Pero pese a que después de la prueba que se hizo para determinar si tenía o no la enfermedad, misma que no tiene, el influencer descubrió que sus calenturas y escalofríos eran debido a la influenza.

"Después de una noche con fiebre de miedo y escalofríos pensé que tenía Covid. Me hice la prueba seguía subiendo hasta 39.2 y no entendía que estaba pasando. Finalmente vino el doc y me confirmó que tengo influenza. Estoy bien y me estoy recuperando", escribió.

Aunque este fin de semana, el tiktoker compartió con sus seguires que ya se encuentra un poco mejor de saud; sin embargo, el joven decidió aislarse para evitar futuros contagios a su familia, además de tomar debidamente el medicamento recetado por el doctor.

"Que locura experimentar influenza. De verdad nunca en mi vida había sentido el cuerpo tan golpeado. Es súper bizarro sentir temperatura y frío al mismo tiempo. Pero por otro lado también el proceso de recuperación con el avance de la medicina es muy bueno. Ya casi de salida", compartió la celebridad en Twitter.

Posteriormente, el famoso prublicó:

Hoy fue un día muy especial para mi hermanito @mariobautista_... se grabó el video de su nueva rola. Y yo iba a estar en este video. Lamentablemente la influenza arruinó esos planes... esta canción va a romper en grande mi MB. Aquí desde mi cama me hecho un tequila por ti!

Por otro lado, Juanpa Zurita podría figurar entre los jueces de la segunda temporada en México de "¿Quién es la máscara?", supliendo a Adrián Uribe quien por la próxima llegada de su bebé junto a su novia Thuany Martins, esta vez se ausentará del programa.

Así lo informó "la reina de la radio" Maxine Woodsie, durante su programa "Todo para la mujer", por lo que Yuri, Carlos Rivera y Consuelo Duval estarían listos para recibir a Juanpa Zurita.

"Uno de los que va a adivinar es Juanpa Zurita, porque acuérdense que él iba a estar en los ´Pequeños Gigantes´, el caso es que solo hicieron ocho programas, pero a él le tuvieron que pagar todo el contrato, entonces al pagarle, hicieron un trato con él para que estuviera como juez investigador, entonces aceptó estar. Llegaron a un acuerdo de que le liquidaban todo el contrato que tenía pero que estuviera en "¿Quién es la Máscara"? y aceptó", dijo Maxine.

Sin embargo, aunque la información ya ha sido compartida, aún no se sabe nada por parte de Zurita, quien seguramente, de aceptar, lo haría con el carisma y esa sonrisa que lo caracteriza.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.