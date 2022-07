Alejandro Tommasi ofrece jugosa recompensa por información sobre su ex, Óscar Ruíz

Aunque ya pasaron más de cinco años desde que Alejandro Tommasi y Óscar Ruz, firmaron su divorcio en medio de una denuncia por parte del actor, recientemente el histrión de Televisa causó toda una polémica tras ofrecer una jugosa recompensa a quien le brinde información del paradero de su ex, a quien acusa de difamarlo y dañar su imagen.

Durante una emisión pasada del programa Sale el Sol, fue que Alejandro Tommasi reveló que el proceso legal en contra de su ex, aún continua y que no descansará hasta que se haga justicia, y es por ello que ofrece una jugosa cantidad para quien le de información sobre el paradero de Óscar.

El actor aseguró que durante dos años y medio no se la pasó nada bien, ya que durante este tiempo no recibió ninguna oferta de trabajo debido a la mala reputación que tenía luego de que su ex lo difamara y dañara su imagen. "Todavía ese asunto no está terminado, o sea, yo no voy a permitir que el asunto pare porque pues se dijeron muchas cosas que no son ciertas y me afectó muchísimo al principio, o sea, sí realmente fueron dos años y medio los que yo estuve sin trabajar", dijo Alejandro Tommasi.

Lee también: Entre red transparente y lencería, Yanet García juega con la imaginación de sus fans

El villano de telenovelas manifestó que debido a todo lo que su ex dijo, varias de las producciones se negaban a darle trabajo.Ninguna producción me llamaba. Yo iba y pedía trabajo y me decían: 'No hay nada para ti, Alejandro, no hay nada para ti'", expresó el famoso.

Asimismo, el reconocido actor por participar en telenovelas como Carrusel, Tres mujeres o El manantial, aseguró que las autoridades ya se encuentran buscando a su ex. "Estamos esperando que la policía judicial localicé a la persona. El juez ya dictaminó, entonces estamos esperando a que este caso se cierre".

El artista de 65 años confirmó que hay una orden de aprehensión en contra de su ex pareja y espera que se haga justicia y es por ello que hasta esta dispuesto a dar una jugosa recompensa a quién le brinde información de él. "La policía ya fue (a su casa), pero no le encuentran. Está escondido, que la gente se entere para que si alguien sabe de su paradero, si alguien lo ve que por favor dé información, más adelante nos iremos a la instancia de ofrecer una recompensa, ya como si fuera un criminal porque se está escondiendo, está evadiendo a la ley", señaló.

Lee también: Fabiola Guajardo baja su pants para presumir su marca de ropa y sus abs

Por otro lado, Alejandro Tommasi, manifestó que ya interpuso una demanda en contra de una revista de circulación nacional por daño moral, sin embargo, la juez comprada por lo que la demanda no precedía.

"También una revista está en ese asunto, pero la juez dictaminó que no tenía yo la razón y ahí están las portadas. También esa revista me hizo muchísimo daño y estoy buscando justicia por ese lado. Ya se descubrió que la juez fue comprada, también en mi caso fue comprado el asunto, entonces por eso no caminaba".

"Hay corrupción en los dos lados, lo que están haciendo mis abogados es ya irse en contra de las autoridades diciendo: 'no están haciendo su trabajo por alguna razón. No podemos comprobar por qué, pero de que hay corrupción hay corrupción", añadió.

Síguenos en