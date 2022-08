Alejandro Speitzer rompe estereotipos y posa en mini top y bolsa colgante: "La ropa no tiene género"

Alejandro Speitzer no se quedó atrás después de que Bad Bunny posara en una falda y que Alejandro Fernández luciera muy "femenino", por lo que ahora el famoso actor decidió hacer algo parecido, pero ésta vez fue con un atrevido mini top que dejaba ver su marcado abdomen y que por supuesto rompe cliché sobre su masculinidad.

El guapísimo actor mexicano Alejandro Speitzer quien ha sido parte de grandes producciones de Televisa o fabulosas y exitosas series como “Oscuro Deseo”, fue causa de locura entre los internautas al aparecer como muy pocas veces lo hace con un mini top y bolsa colgante, cabe destacar que no es la primera vez que se luce en vestidos o faldas.

Para muchos artistas la ropa no tiene nada que ver ni decir sobre el género que son, ya que grandes personalidades tales como David Bowie confirman que los hombres también pueden lucir perfectos con la amplia variedad de prendas que existen para las mujeres.

Esta idea ha evolucionado con el paso del tiempo, además de propagarse por el mundo, ya que en la actualidad cada vez es más frecuente observar a hombres con estos estilos, para mostrarlo solo basta con ver la más última publicación en Instagram hecha por el talentoso Alejandro Speitzer, quien demostró que su hombría no tiene nada que ver con el tipo de ropa que use.

Como era de esperarse dicha fotografía en la que aparece en un mini top y bolsa colgante generó todo un revuelo en redes sociales. A tan solo horas de haber sido publicada dicha imagen, misma que no lleva al pie ni una sola frase, solo un emoji de una rosa que agregó, ya ha logrado recopilar más de medio millón de me gusta, convirtiéndolo de inmediato en la tendencia del momento, y no es para menos pues con semejante look se convertió en el centro de atención.

“La ropa no tiene género y eso le cuesta a la generación de cemento que se empeña en querernos hacer vivir entre machismo y homofobia tal y como a ellos les pasó”. “No se trata del año, sino de la generación que somos y si prefieren ver a una mujer desaparecida que un hombre con un mini top en Instagram, me da gusto ser de ‘cristal’”. “Alex no es la primera vez que posa con algo que es “para mujeres”, lo que les molesta es que aún usando eso que consideran para niñas jamás ustedes podrían salir con mujeres de la talla de Ester Expósito o la ex novia de Marc Anthony”, fueronalgunos comentarios en la publicación.

Alejandro Speitzer, ha sido reconocido por sus maravillosas interpretaciones realizadas para novelas de Televisa Niños, entre sus más destacados papeles se encuentra, Rayito de luz, aunque al paso del tiempo participó también al lado de Belinda en Aventuras en el Tiempo.

En la actualidad se ha convertido en el rostro de grandes proyectos internacionales tales como Oscuro Deseo y Alguien tiene que morir, dichas producciones lo han puesto en la cima a su corta edad, además Alejandro Speitzer se caracteriza por no ser muy creyente de los límites que impone la sociedad.

