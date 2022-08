Alejandro Sanz y Eros Ramazzotti lanzan "Soy", un himno a la amistad

Los cantantes de talla internacional Alejandro Sanz y Eros Ramazzotti, que juntos cuentan con más de 100 millones de discos vendidos, ha decidido unir sus talentos para lanzar "Soy", un himno a la amistad que desde el pasado viernes se puede escuchar en todas la plataformas digitales y en la radio.

A semanas de la "World Tour Premiere" gira que iniciará el próximo 15 de septiembre en La Maestranza (Sevilla), el italiano Eros Ramazzotti se prepara para conquistar al público mundial junto a Alejandro Sanz con el nuevo sencillo "Soy", "segundo tema del álbum "Battito Infinito" que saldrá a la venta el 16 de septiembre", según explicó el viernes a la prensa la productora Universal Music.

La voz de Alejandro Sanz, el artista español con el mayor número de premios Grammy en la historia, con un total de 4 y 25 Latin Grammy, se une a la de Eros Ramazzotti "para invitar a creer en los sueños sin desánimos".

Junto al lanzamiento del sencillo, está disponible en YouTube el vídeo oficial dirigido por Adrián Egea, a partir de una idea de Eros Ramazzotti y Sergio Pappalettera. La cinta es un viaje al pasado y tiene como protagonistas a dos jovencísimos Sanz y Ramazzotti, que, de niños, persiguen un balón de fútbol, como se persigue un sueño.

Recorriendo así una larga línea del tiempo, nos transportamos al presente: dos hombres maduros y exitosos, que cantan sobre la vida y su inestable belleza sin olvidar jamás sus orígenes.

El sencillo "Soy" formará parte del repertorio de la nueva gira del italiano que tras Sevilla, tendrá otras nueve citas en las ciudades italianas de Agrigento (17 y 18 de septiembre) y Verona (20, 21, 23 y 24 de septiembre), así como en Atenas (1 de octubre) y el anfiteatro de Caesarea, en Israel (6 y 8 de octubre).

Luego arrancará una gira mundial de mayor nivel que le llevará entre el 30 de octubre de 2022 y el 11 de mayo de 2023 por Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y Europa, con un concierto en Madrid el 31 de marzo de 2023 y otro en Barcelona el 2 de abril.

En cuanto a Latinoamérica, Ramazzotti cantará en Ciudad de México (23/11/2022), San José (25/11/2022), Panamá (27/11/2022), Quito (30/11/2022), Buenos Aires (2/12/2022), Santiago de Chile (4/12/2022), Caracas (11/12/2022), Sao Paulo (9/12/2022) y Riverao Presto (7/12/2022).

También actuará en Austria, Hungría, Serbia, Rumanía, Bulgaria, Finlandia, Dinamarca o Suecia, entre otros países. EFE

Con información de MÚSICA ESPAÑA / Agencia EFE Madrid, España / Foto Instagram Alejandro Sanz y Eros Ramazzotti

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!