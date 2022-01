Alejandro Sanz vuelve a los escenarios en Puerto Rico después de 9 años

El cantante de origen español Alejandro Sanz volverá a Puerto Rico después de nueve años de su último concierto en la isla, en la que actuará dentro de "La Gira 2022" en el Coliseo de la capital caribeña; y se estima que será el próximo 5 de mayo cuando el intérprete de "Viviendo de Prisa", brille en una única función.

La organización del evento informó el pasado martes, a través de un comunicado, que esta presentación se incluye en la segunda parte de su gira en América, que comenzó en octubre en Estados Unidos en varias ciudades con todas las funciones vendidas.

Ahora continúa en Latinoamérica, donde el también coach de "La Voz" España (2021), cantará todos sus éxitos y parte de su nuevo trabajo musical titulado "Sanz", que contiene una recopilación de sus temas más recordados de inicios y mitad de su carrera musical.

El comunicado recuerda que Alejandro Sanz es el artista español con el mayor número de premios Grammy en la historia, con un total de 4 y 25 Latin Grammy.

En 2017 fue honrado por la Academia de Grabación Latina como persona del año, en reconocimiento de su carrera y significativas contribuciones filantrópicas.

Desde el momento de su debut en 1991 hasta su más reciente trabajo en 2019, "El Disco", ha lanzado 18 álbumes, todos certificados platino en España, Latinoamérica y Estados Unidos. Actualmente se encuentra en el proceso de grabar lo que será su nuevo álbum.

Sanz recientemente representó a Europa en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, con una versión de la canción "Imagine" de John Lennon. EFE

A través de su cuenta de Instagram, el cantante que se hizo viral en 2005 por su participación en el tema y vídeo de "La Tortura" de Shakira, que se pertenece al álbum "Fijación oral vol. 1", también ha dejado ver una campaña para recaudar fondos y apoyar a niños de Venezuela, además de presumir que su disco "Sanz" tiene cuatro semanas en el top 100 de los álbumes en España.

