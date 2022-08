Alejandro Fernández aparece con carísimo look de París y lo llaman fina señora

Una vez más Alejandro Fernández se conviertió en tendencia en redes sociales, esto debido a que el cantante presumió el nuevo look que se carga. Y es que el hijo de Vicente Fernández desató tremenda polémica al compartir unas fotografías en las que apareció con un carísimo look de París, por lo que lo llamaron fina señora.

Fue a través de su perfil de Instagram que Alejandro Fernández compartió una serie de fotografías en las que aparece con un look mucho más fresco, hecho que generó cientos de burlas y comentarios desagradables hacia su persona.

En dichas postales, el intérprete de "Nube Viajera" aparece con su cabello más alrgo de lo normal y completamente 'tapizado´de canas. Además, el famoso complementó este look con una camisa con estampado de flores y un short de mezclilla, dicho look generó toda una locura en redes sociales y hubo quienes no lo bajaron de señora fina.

“Alejandro Fernández es la señora fina copetona que todas deseamos llegar a ser, algún día”, “Mi abuela se divorció, decidió ser libre y ahora viaja por el mundo. Los envidiosos dirán que es Alejandro Fernández”, “Vivimos lo suficiente para ver a Alejandro Fernández convertirse en señora de las lomas”, “Alejandro Fernández empezaste siendo un don Vicente Fernández y terminas siendo toda una doña Cuquita”, “Cada día se parece más una lesbiana madura el Alejandro Fernández”, comentarios realizados por seguidores.

Pero no todos los comentarios fueron malos, ya que hubo algunos usuarios que apoyaron el look del primogénito de Vicente Fernández, y resaltaron que la ropa no tiene nada que ver con su masculinidad, pues eso no define el sexo de las personas.

Cabe destacar que Alejandro Fernández no es el único que ha optado por un look más "femenino", pues personalidades como Harry Styles o el reggaetonero Bad Bunny, también han usado este tipo de prendas que son consideradas símbolo de la moda. Aunque el hijo de Vicente Fernández ha sido blanco de críticas, lo cierto es que no cualquiera tiene la dicha de comprar estás carísimas prendas, debido que cada una de ellas tiene un valor de miles de pesos.

Tan solo la camisa supera los 40 mil pesos, esto sin mencionar sus aretes que superan la nada humilde cantidad de 70 mil pesos mexicanos. En cuanto a su reloj, esté rebasa la cantidad de 2 millones de pesos, esto sin tomar en cuenta sus lentes y calzado, que forman parte de su distinguido outfit

A esto sería bueno agregar el lugar tan maravilloso en donde fueron tomadas las fotografías, pues se trata nada más y nada menos que de Venecia, Italia; lugar en el que vacaciona junto a su bella novia, la modelo Karla Laveaga.

