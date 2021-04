Alejandra Guzmán se sepulta con entrevista y la desmienten; Frida Sofía no está loca

Luego de que Alejandra Guzmán conmoviera a unos cuantos con su versión respecto a qué se debe el distanciamiento con Frida Sofía y defender a Enrique Guzmán de las acusaciones de su hija, la rockera aseguró comprende a la joven e incluso la ha ayudado dedes que se le diagnosticó Borderline, Trastorno Límite de la Personalidad, palabras con las que se sepultó luego de que la comunidad TLP en México descalificará sus declaraciones.

"Tuve que mandar a Frida Sofía a un colegio porque trataron de secuestrarla, ella tenía apenas 12 años, yo la llevé al mejor colegio… en el cual en el último año se le diagnosticó Borderline, yo fui al colegio y un terapeuta me dijo de esta condición y desde entonces yo he tratado de ayudarla. La he medicado, pero a veces no acabábamos la terapia, ha sido muy difícil […]. Al final yo traté de darle lo mejor, le di un departamento, espero lo disfrute, le di un coche", fueron las declaraciones de la hija de Enrique Guzmán y Silvia Pinal durante una entrevista con Adela Micha.

Y aunque muchos se convovieron al ver a Alejandra Guzmán bañada en lágrimas y asegurar que decía la verdad, otros se le fueron a la yugular y la atacaron e incluso las declaraciones de la rockera llegaron a óídos de la comunidad TLP en México, quien emitió un comunicado para descalificar lo que la cantante refirió del Trastorno Límite de la Personalidad.

Lee también: Ana Martín demuestra con foto que su belleza no tiene comparación; la llaman muñeca de porcelana

La organización desmintió que la mitomanía o el impulso de mentir destaque en los síntomas del TLP como lo indicó Alejandra Guzmán, sin embargo, el origen de este transtorno, regularmente , su origen se debe a personas que son víctimas de abuso físico, psicológico y/o sexual.

"Queremos hacer de la opinión pública que dentro de los síntomas conocidos del TLP (Trastorno Límite de Personalidad) no destaca la ‘mitomanía’ o tendencia a mentir. Que la mayoría de las personas que padecemos este trastorno de la personalidad, tenemos historias de abuso en la infancia, ya sea abuso físico, psicológico y/o sexual, siendo este uno de los factores que contribuyen al desarrollo de este padecimiento", señaló el comunicado de la comunidad TLP en México respecto a las declaraciones de Alejandra Guzmán.

Al mismo tiempo la organización lamentó que Alejandra Guzmán use el diagnóstico TLP para desacreditar la denuncia de abuso por parte de Frida Sofía, por lo que hicieron público su apoyo para la joven de 29 años.

"Querer usar el diagnóstico TLP para desacreditar una denuncia de abuso, no solo lastima y revictimiza tanto a las personas que han sufrido abusos, sino también a las personas que vivimos con un diagnóstico de TLP, contribuyendo al estigma y abandonado a la desinformación del trastorno", indicó el comunicado.

Lee también: Como Fruta Prohibida, Ana Bárbara presume lo que es suyo en bikini floreado

Por eso, señalamos y rechazamos que se use esta condición como “prueba” en contra de las declaraciones de abuso, y hacemos público nuestro apoyo a Frida Sofía”, finalizó el comunciado.