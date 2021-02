Alejandra Guzmán se pronuncia en contra de Vicente Fernández

La cantante mexicana Alejandra Guzmán se pronunció a favor de las mujeres y en contra de don Vicente Fernández, luego de que el cantante de rancheras tocara uno de los pechos de una admiradora, y fuera denunciado en redes sociales por abuso.

En el programa ‘Despierta América’ de Univisión, la rockera Alejandra Guzmán comentó que a ella misma cuando se toma fotos con algunos fans la han intentado tocar, y aunque pueda ser un accidente es algo que no se tiene que permitir.

Incluso, la victima habló para ‘Primer Impacto’ de cómo se dio la situación desmintiendo lo dicho por ‘Chente’ Fernández en la entrevista que le cedió a Mara Patricia Castañeda, de que él buscó tocar el hombro cuando no fue así, y que la denuncia no era para intentar quitarle dinero sino para que su experiencia sirva para que no suceda con otras mujeres.

Alejandra Guzmán mencionó que la chica hizo lo correcto en denunciar a Vicente Fernández, aunque sea una persona pública y famosa, porque la hizo sentir incómoda aunque haya sido hace algunos años.

“Hay veces que a uno lo hacen sentir incómodo y no es tu culpa, y es bueno que lo digas porque se lo pueden hacer a otras personas, y al final son cinco chavas”, dijo la intérprete de ‘Reina de Corazones’.

Uno de los temas que abordaron en el programa es que la victima señaló que la disculpa de Vicente Fernández no fue sincera, ya que la ofreció para los medios de comunicación y no para las personas a las que ha abusado.

Al respecto, ‘La Guzmán’ indicó que don Vicente debería ofrecer una disculpa sincera a la chica, y admitir que se equivocó, y que es un tema serio el cual no debe ser enterrado ni justificado de ninguna manera.

Alejandra Guzmán reveló que en su caso, las personas que se han tratado de propasar se han llevado por lo menos un puñetazo, ya que no ha permitido que le falten al respeto pues siempre se ha defendido por sí sola.

El escándalo de don Vicente Fernández se da en un contexto en donde las mujeres han estado alzando la voz para que se detengan los abusos sexuales y la violencia de género, y que no termine en tragedias como los feminicidios, tomando en cuenta que dada la edad avanzada del cantante de música regional mexicana, el machismo que prevaleció en su época en los momentos actuales que se viven en el país ya no son permitidos.