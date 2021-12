Alejandra Guzmán revela detalles del estado de salud de Silvia Pinal tras ser hospitalizada

Luego de que se diera a conocer que la actriz mexicana, Silvia Pinal, había sido ingresada a un hospital en la Ciudad de México la tarde del pasado miércoles a causa de que se contagió de Covid-19, Alejandra Guzmán rompió el silencio y reveló algunos detalles de la salud de su madre.

Fue durante un enlace teléfonico con el programa de Tv Azteca, Venga la Alegría, que la intérprete de Yo te esperaba dio detalles de la salud de Silvia Pinal. Alejandra Guzmán explicó que a la Diva del cine mexicano se le bajó la frecuencia cardiaca y que se le bajó la presión , razón por la que la familia y su doctora de cabecera decidieron hospitalizarla de emergencia.

“Ayer (miércoles) se le bajó la frecuencia cardiaca, se le subió la presión, le trajeron una medicina para que se le bajara, entonces reaccionó muy abruptamente, entonces llegó la doctora que siempre la ve, le puso un suero, y ahí decidimos llevarla en una ambulancia aquí a Médica Sur, entonces tenemos que esperar los estudios, le están poniendo un catéter en este momento que ya estamos Luis Enrique y yo autorizando”, dijo la rockera.

Alejandra Guzmán manifestó que pese a que su madre se contagio ella y toda su familia tienen muchas esperanzas de que la actriz salga victoriosa de está situación, pues es una mujer muy fuerte.

“Tiene COVID, esa es la cosa, nos enteramos cuando salimos de la segunda prueba que se le hizo en el hospital, está muy leve, está en un lugar apartado, entonces estamos en contacto con el doctor Daniel Sierra Lara, entonces aquí estamos, avisándole a todo el mundo. Mi mamá es fuerte, o sea que tenemos mucha… (esperanza)”, manifestó.

La mamá de Frida Sofía manifestó que debido a que tuvieron un estrecho contacto con Silvia Pinal, tanto ella como sus hermanos deberán realizarse la prueba del Covid para descartar que algún otro integrante tenga la enfermedad. “Ahorita nos vamos a hacer la prueba Luis Enrique y yo, porque estuvimos en contacto con ella, besándola, abrazándola, dándole agüita, poniéndole agüita en sus labios, que estaban muy resecos por el oxígeno”, expresó la famosa.

Por su parte, Luis Enrique, hijo también de Silvia Pinal señaló que pese a que su madre tiene esos malestares se muestra muy fuerte.

“Mi mamá ayer obviamente tuvo un poquito de arritmia, tenía un poco de problemas para respirar, al ponerle los medicamentos, bueno primero le pusieron glucosa, luego otra para compensarla, y nos fuimos al hospital, el doctor la tenía que ver de cerca para determinar exactamente qué tratamiento se le podía dar. De ánimo bastante bien, estuvo platicando con nosotros en la ambulancia y llegando al hospital, platicando todo el tiempo”, expresó el también hijo de Enrique Guzmán.

Ante el cuestionamiento de cómo pudo haberse contagiado, Luis Enrique explicó que no saben exactamente donde se pudo haber contagiado pero creen que fue el pasado fin de semana. “Todo puede ser complicaciones del COVID, creemos que fue el fin de semana que se infectó, hasta después de 3 días se sentía muy bien, pero ya ahorita muestra el marco temprano, pero sí muestra marco de COVID”.

En cuanto a si Silvia Pinal tiene todas las vacunas, Guzmán señaló que la Diva del cine está vacunada, ya tenía sus dos dosis, sin embargo, le falta el refuerzo. “Sí, claro, vacunadísima, nosotros también estamos vacunados los dos, y a mí ya me dio, entonces la verdad no nos sentimos mal, pero ahorita van a hacernos la prueba PCR a todos, y ahí les avisamos. Eso la verdad todavía no es, hasta enero. Todavía no le tocó a ella el refuerzo, pero sí tenía su segunda dosis desde hace tiempo y creemos que eso le va a ayudar mucho a no sufrir tanto el golpe”.

Por su parte Alejandra Guzmán manifestó que si es necesario los doctores le colocarán un marcapasos. “Cuando nosotros salimos del hospital ayer, ya estaba estable, su corazón estaba con un ritmo cardiaco mejor, entonces se le bajó esa influencia de la medicina que le dieron, y teníamos que esperar 12 horas para poder ver si se le pone un marcapasos o no, por su edad y porque también esa es la manera de evitar tanta medicina y hacer que el marcapasos con la electricidad vuelva a hacer que el corazón se anime, porque a esa edad pasan cosas”.

Finalmente, la famosa se mostró positiva ante el estado de salud de Silvia Pinal, pues considera que es fuerte. “El médico nos acaba de llamar, le van a poner un catéter para evitar todo eso de la picada […] pero estuvimos con ella y yo te puedo decir que mi mamá es muy sabia y nunca fumó, entonces tiene un corazón muy fuerte, la cosa es esperar lo del COVID, y está leve, entonces el doctor también está positivo y yo le mando esa buena vibra, ese amor y esa energía y hasta el último momento la escuché (bien), y ¿qué les puedo decir?, es mi madre y la amo”.

