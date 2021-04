Alejandra Guzmán, la mamá ausente que desprecia a su hija y ama a su padre

Luego de que Alejandra Guzmán y Frida Sofía protagonizaran increíbles momentos que quedaron inmortalizados en la televisión, fue en el 2018 cuando la "bomba" explotó y la relación entre madre e hija se fracturó y ambas se han colocado en el ojo del huracán e incluso la joven ha asegurado que la rockera fue una madre ausente.

Fue en el 2019 cuando Frida Sofía hizo fuertes declaraciones en contra de su prima, Michell Salas y su tía Sylvia Pasquel; tiempo después señaló que estaba distanciada de Alejandra Guzmán, mientras circulaba el rumor de que la rockera tenía una relación con el ex de Christian Fuentes, situación que la joven confirmó tiempo después.

La hija de la rockera aseguró que su madre la había traicionado y eso le dolía bastante, situación que Alejandra Guzmán desmintió y pidió a Frida Sofía acercarse a ella y salvar su relación como madre e hija. Hace un par de semanas, las famosas dieron señales de una posible reconciliación durante una llamada en el programa Despierta América.

Sin embargo, esté incréible momento se desmoronó cuando la hija de Enrique Guzmán aseguró durante un comunicado que el programa le había preparado una "emboscada" en su intento de acercarse a su hija, por lo que Frida Sofía confesó que a ella también le tomó por sorpresa que su madre contestará, pues nunca imaginó que lo haría.

"Ustedes yo creo que escucharon esa conversación tan hermosa, en la cual no mencioné nada de drama porque esa era la oportunidad y como ya había hablado con ella, yo dije: 'No va a contestar, es súper temprano', y contestó. Entonces, te lo juró, se ve mi cara de emoción, yo me la creí", señaló la joven durante una entrevista al programa De primera mano.

Sin embargo, en las últimas semanas el probema entre la familia Pinal/Guzmán y Frida Sofía se volvió más intenso debido a que la hija de la intérprete de Yo te esperaba aseguró durante una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante que su abuelo materno, Enrique Guzmán y algunas parejas de su madre habían abusado de ella mientras que su madre fue una mujer ausente.

Mientras que Frida Sofía ha causado en los últimos días una revolución en redes sociales y ha recibido un sinfín de muestras de apoyo por diversas personas, Alejandra Guzmán se ha mostrado muy indiferente ante las acusaciones de su hija e icluso señaló durante un video que colgó en sus redes sociales que metía las manos al fuego por Enrique Guzmán, pues era un padre ejemplar y un caballero.

Esto provocó que Frida Sofía reiterará que su madre fue una mujer ausente y que nunca estuvo cuando ella más la necesitó.“Me pierdo entre su público. Ella no se baja del escenario, sería mejor y tendría sentido que la razón por la cual siempre ha estado ausente fuera la muerte, pero no. Está viva, podrida en dinero y con el cerebro lavado de gente que según ella la quieren. A mí me ve como el enemigo (…) Ha sido un huracán tener que ser su hija. Si hubiera podido elegir, no nazco”, escribió la joven en una publicación en Instagram.