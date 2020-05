Alejandra Guzmán habla de Frida Sofía, acepta su error

Alejandra Guzmán rompió el silencio y no se quedó callada ante las últimas acusaciones que hizo su hija Frida Sofía respecto a que la drogaba cuando era solo una niña. Alejandra Guzmán aceptó su error a través de un video que compartió en Instagram.

El error de no ser la madre perfecta para Frida Sofía y de estar ausente en todos los momentos importantes de su vida, ya que la rockera explicó que ella se dedicó a trabajar y trabajar para darle ahora los lujos con los que su hija cuenta, pues aseguró que lo que tiene ha sido esfuerzo de su trabajo.

Como primer punto, la intérprete de "Volverte a amar" desmintió que se haya metido con el novio de su hija, pues jamás se acostaría con un hombre que ya ha estado con su hija. Alejandra Guzmán reveló que los problemas con su hija Frida vienen desde hace mucho tiempo no con lo de Cristian Estrada, estos debido a la ausencia de ella en su vida.

“Yo tengo ausencia en su vida gracias a mi trabajo, a que tengo que estar ahí dándole, porque a mí nadie me ha regalado nada y gracias a mi trabajo tiene donde vivir, tiene lujos, tiene donde comer”, dijo Guzmán.

La rockera dejó claro que, por supuesto, ella quiere que Frida cumpla todos sus sueños como cuando ella lo hizo sin el apoyo de nadie pero que eso no significa que sea su bote de basura. En el video Alejandra Guzmán reconoció sus errores y contó que ha revisado sus errores para mejorar como persona, mujer y madre, sin embargo, su hija no le ha dado la oportunidad de demostarrselo.

“Ella me tiene bloqueada en el celular. Ella insiste en que tiene un video el cual no existe, porque yo nunca he tenido que esconder nada en mi vida, y menos algo tan bajo como lo que se acusa, que es falso, totalmente falso, y pongo las manos en el fuego porque yo no miento, es lo único que no he hecho en mi vida, mentir”, señaló.

Alejandra señaló que Frida Sofía ha hecho lo que ha querido, pues a tomado sus propias decisiones.

“Ella ha tomado sus decisiones por sí misma, cosa que yo también hice desde los 17 años, yo también le reclamé a mi mamá su ausencia, pero las madres solteras sabemos que es la única opción para poderlos sacar adelante, de todas maneras, nunca le negué el ver a su padre, y eso creo que fue importante, ya si ellos pudieran convivir y pudieran seguir con una relación”.

Alejandra Guzmán aprovechó el video para decirle a su hija que ella ni su equipo de trabajo han hecho algo en contra de ella.

“Yo no tengo nada que esconder, yo no he hecho nada para avergonzarme, nunca lo haría, porque no es mi sangre, porque no me nace del corazón por todo eso que se me está juzgando, yo jamás en mi vida me acostaría con alguien que ha estado con mi hija, y lo puedo jurar por Dios y lo puedo jurar por mí. Y que de ninguna manera hemos agredido a Frida, ella no quiere escucharme, ella no quiere saber de mí, entonces por favor también déjenme pasar tranquila mi cuarentena, y dejen esto en paz, ya no le den más que aliento para poder solucionar las cosas y para poder llegar a hablar si quiera, entonces lo dejo en manos de Dios", concluyó.