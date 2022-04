Alejandra Guzmán deshereda a Frida Sofía y ella reacciona tajantemente

Desde hace tiempo, Frida Sofía y Alejandra Guzmán han acaparado reflectores y aunque todo indicaba que las diferencias entre madre e hija habían terminado aún sin una reconciliación, las cantantes vuelven a estar en el ojo del huracán luego de que se filtraran unos audios en los que la rockera deshereda a su única hija.

Fue el diario mexicano, Milenio, quien hace unos días dio a conocer unos audios en donde supuestamente Alejandra Guzmán revela que sacará de su testamento a Frida Sofía, pues ella ya está bastante grande para que se encargue de su vida. “Y que el 100 por ciento del departamento donde vive Frida sea para ella y que ella se encargue de su vida, sus cosas y que Dios la bendiga. No necesito ni verla ni nada, ya que ella se haga cargo de su vida”, se escucha en los audios.

Por otro lado, Alejandra Guzmán reveló que en grado de que a ella le suceda, Frida Sofía no heredará nada ya que el único dueño de todos sus vienes será el pequeño Apolo, hijo de su hermano Luis Enrique. “Que los dos departamentos los ponga a mi nombre completamente y ya no pasa nada. Soy la dueña única; que ponga a mi nombre los otros dos y por sí pasa algo, pongo a Apolo. Quiero hacer un testamento y todo se lo voy a dejar a Apolo me vale madres”, señaló supuestamente la cantante en el audio.

Ante estos rumores, Frida Sofía reaccionó tajantemente a través de sus redes sociales. La también cantante tomó su cuenta de Instagram y en sus historias compartió un video en donde aparece junto a un joven disfrutandon en la nive. Dichas imágenes las acompañó con la siguiente frase: “Como cuando te “desheredan” pero la fiesta sigue”.

Sin embargo, eso no fue todo, ya que la también influencer retomó de nueva cuenta dicha red social para escribir: “La persona que más necesitaba me enseñó que no necesito a nadie”. Cabe mencionar que tras filtrarse los audios, donde Alejandra Guzmán deshereda a Frida Sofía, Mayela Laguna, esposa de Luis Enrique y madre de Apolo confirmó durante el programa De primera Mano que su hijo será el heredero de la fortuna de la intérprete de Yo te esperaba. “Sí, pero no tengo ninguna opinión al respecto, está bien”.

Es importante resaltar que hace unos meses, Enrique Guzmán, padre de Alejandra Guzmán confesó que su hija le dejaría todo su fortuna a su nieto.

