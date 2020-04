Alejandra Guzmán calla a Frida Sofía tras fuertes declaraciones

Hace unos días, Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán causó nuevamente polémica al hacer unas fuertes declaraciones hacia su madre. El escándalo llegó a los oídos de la rockera, quien en medio de la situación de salud que se encuentra su madre, Silvia Pinal, decidió responderle a Frida Sofía.

Recordemos que Frida Sofía señaló que gente de confianza de su madre se aprovechaba de ella y la drogaban. “Alejandra toda una artista y leyenda, pero señores, hay tantas COSAS DETRÁS DE CÁMARAS... Gente aprovechada, que le roba, que la droga y le ponen la botella enfrente. Así que no me queda otra que contarles. Lo que pasé será su decisión", indicó Frida.

Lee también: Frida Sofía REVELA que drogan a Alejandra Guzmán

Estas declaraciones llegaron a oídos de Alejandra Guzmán quien no dudó en responderle a su primogénita a través de un comunicado en su cuenta de Instagram, en el que dejó claro que no dará más declaraciones respecto a este tema.

“Qué pena tener que aclarar esto en un momento donde la humanidad se encuentra preocupada por la salud mundial, los que me conoce saben que no soy de escribir esos mensajes (…) Soy una persona que no oculto mis errores ni adicciones, las cuales día a día trabajo para estar mejor y gracias a Dios en sobriedad y salud. Sobre Cinthia y Guillermo, mis managers, es totalmente falso lo que se especula de un abuso o robo. Yo manejo mi dinero, nadie me duerme, ni me da alcohol, ni drogas, con ellos es todo lo contrario, así de claro”, precisó.

Respecto a lo que lo publicó una revista hace unos días de que ella no apoyaba económicamente a su hija Frida, Alejandra respondió:

“A mi hija no le envío dinero, por favor no digan algo que no es verdad, tampoco vive en un departamento de ese precio, solo pago la cuota de mantenimiento mensual donde vive y los impuestos anuales del mismo, así como el carro en el que se mueve, ella se encarga de su comida y gastos personales”, indicó.

En el mismo comunicado, Alejandra Guzmán aprovechó para mandarle un mensaje a Frida pidiéndole que se olvide de todos los enfrentamientos.“Solo deseo esté bien y ya no tenga diferencias con nadie, principalmente con sus padres”, comentó.

“Agradezco la atención y si no contesto más es porque estaré ocupada atenta a la salud de mi madre, así como ocupándome de mi presente y futuro. Por favor no se distraigan más ni le den fuerza a estos chismes”, finalizó.