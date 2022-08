Alejandra Guzmán anuncia su residencia de conciertos en Las Vegas

La cantante Alejandra Guzmán ofrecerá tres conciertos en noviembre en el Venetian Resort de Las Vegas, en Nevada, los cuales supondrán el estreno en Estados Unidos de su gira "Tuya Tour", y la llevan a conformar su residencia en la ciudad de las luces y el espectáculo.

"Es un 'show' muy intenso, totalmente nuevo, una producción totalmente diferente y nueva. He puesto 'todos los huevos' en esta canasta", aseguró la mexicana este jueves durante una rueda de prensa para hablar de su primera residencia de espectáculos en la Ciudad del Pecado.

La icónica cantante, con más de 25 millones de discos vendidos a lo largo de tres décadas, actuará los días 16, 18 y 19 de noviembre en el teatro del Venetian, donde mostrará una "puesta en escena de primer nivel" que contará con técnicas novedosas como "vídeos en 3D" y "mapping".

Además, las fechas de sus conciertos coincidirán con la celebración de los Latin Grammy en esa misma ciudad, por lo que espera que el público latino aproveche para ver su espectáculo.

"Pueden venir a jugar, a ponerse bien contentos. En Las Vegas se ven espectáculos de primer mundo, lo que me da mucho orgullo es poder llevar algo diferente y nuevo, con música en vivo. Porque gracias a Dios aún canto en vivo, y eso lo valoro mucho", aseguró.

Las presentaciones de Las Vegas se darán luego de la gira "Perrísimas", en la que se embarcó junto a su compatriota Paulina Rubio durante los meses de abril y mayo de este año, para recorrer más de 20 ciudades de Estados Unidos.

Este 2022, Alejandra Guzmán prevé publicar su nuevo disco de estudio, todavía sin fecha de lanzamiento y del que por el momento se han adelantado los sencillos "Lado Oscuro", "Primera y Última Vez" y "Quiero Más De Ti".

La intérprete, hija de la actriz Silvia Pinal, una de las últimas divas de México, además ha tenido una incursión televisiva al participar en la segunda temporada de la serie de Amazon Prime y Pantaya "El juego de las llaves", protagonizada por Maite Perroni y Sebastián Zurita.

"Ustedes no se imaginan todo el esfuerzo que hay detrás, porque, pues sí, han cortado varias partes de mí. A veces duele, pero voy a volver a bailar y eso es amor al arte. Ahí se nota cuando uno tiene técnica, tablas, colmillo... y ganas de pasársela bien. Yo me divierto y quiero que vengan a divertirse conmigo", zanjó. EFE

Con información de EEUU MÚSICA / Agencia EFE Miami / Los Ángeles, EE.UU. / Fotografía Instagram Alejandra Guzmán

