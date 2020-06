Alejandra Ávalos asegura, no tuvo padrinos como Erika Buenfil y Laura Flores

Hace un par de horas, la actriz y cantante, Alejandra Ávalos , sorprendió con unas fuertes declaraciones que hizo respecto a Ericka Buenfil y Laura Flores. La actriz sacó a relucir varios secretos que por años había guardo involucrando a Buenfil y Flores. Durante una entrevista al programa Venga La Alegría, la cantante hizo fuertes revelaciones.

“Ericka Buenfil y Laura Flores e encargaron de hacerme la vida pedazos en muchas oportunidades; me trataron mal en su momento, me ofendieron. Pagaban por ir a mis shows, se sentaban en primera fila con chicos que les [pagaban] la cuenta. Allí me empezaban a gritar cosas como: '¿Te crees mucho verdad?', y empezaban a platicar en voz alta para llamar la atención; después de insultarme durante todo el espectáculo, todavía querían ir a saludarme al camerino”.

Sin embargo, eso no fue todo, ya que Ávalos también aseguró que tanto Laura como Erika le tenían envidia porque en ese tiempo, ella estaba en su mejor momento y había logrado el éxito con "sudor de su propia frente" y no con influencias como ellas. Además, reveló que estos ataques afectaron su situación de crecimiento profesional, ya que las actrices tenía buena relación con ejecutivos mientras ella no tenía influencias.

“Ellas eran privilegiadas, intocables y yo no; yo vengo de abajo, me la partí sola, nadie me ayudó ni tuve padrinos y eso les daba mucho coraje. No soportaban que yo tuviera más talento o que en su momento yo brillara", señaló la actriz de Morir dos veces y Soñadoras.

Tras estás fuertes declaraciones, Erika Buenfil no se quedó callada y salió en su defensa. La reina de Tik Tok aprovechó su Twitter para desmentir las declaraciones de Ávalos, a quien llamó mentirosa.

“Otra gran MENTIRA. JAMÁS. NUNCA HE IDO A VERLA”, indicó en Buenfil

Sin embargo, la estrella de Tik Tok publicó un segundo mensaje en el que fue más contundente: “La gente que habla de los demás es porque no tiene nada bueno que decir de ell@s. Comper!! que se busque una vida y que se ponga a trabajar. Fin del comunicado”, expresó.

Otra gran MENTIRA. JAMÁS. NUNCA HE IDO A VERLA. https://t.co/tM0SHRP05e — Erika Buenfil. (@ebuenfil) June 1, 2020

Como era de esperarse los comentarios de Alejandra enfurecieron a todos los fans de Buenfil y Flores, quienes no dudaron en salir en su defensa. Alejandra ah recibido un sinfín de criticas.

"Esta bien que se quiera colgar de la fama de otra persona, pero calumniar ya esta como de manicomio esa Sra si es que se le puede decir así", "Pobre de mi Ale,q triste ha de ser tener q hablar de un famoso y luego de otro y otro y otro para poder tener cuadro. Con su carita de tortilla inflada y su cuerpecito amorfo deberia tener vergüenza y ya no salir en tv,es desagradable verla y oirla peor", "La verdad no le creo nada de lo qué dice está "señora" si algo tiene Erika es qué es muy respetuosa. Ahora vienen a colgarse de la güera, cuando es Queen en todo. Lo qué hace la envidia", fueron algunos de los comentarios en Twitter.