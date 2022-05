Aleida Núñez y su polémico e intenso romance con Juan Ferrara

Con la belleza que se carga, Aleida Núñez se puede dar el lujo de tener al hombre que quiera, sin embargo, ella siempre se ha decantado por sostener relaciones con personas que sean interesantes, sin importarle si son mayores que ella.

Hace ya cerca de 15 años, la actriz de televisión sostuvo un polémico e intenso romance con uno de los galanes más cotizados de las telenovelas, el actor Juan Ferrara, quien en aquel entonces ya estaba en los cincuentas, mientras que ella contaba con 25.

Para muchos, esta relación le abrió las puertas del medio del espectáculo a Aleida Núñez, sin embargo, es un hecho que antes de andar con Juan Ferrara, la ex reina de belleza ya había trabajado en al menos tres telenovelas y verdaderamente la pareja derrochaba miel por los pasillos de Televisa.

Lee también: Aleida Núñez posa con el elenco de Corazón guerrero y anuncia más sorpresas

La diferencia de edad

La primera cosa que llamó la atención en este romance fue la diferencia de edad pues él le lleva más de 30 años a la jalisciense y mientras ella estaba en sus veintes, él ya andaba en los cincuentas, pero decidieron emprender una relación.

“A mí me encantan los hombres inteligentes, a mí me puede seducir más un hombre inteligente que un hombre musculoso, cuando yo platicaba con él me quedaba… me seducía, ¿sabes? Y aparte me invitaba a unas cenas deliciosas, me llevaba a los mejores lugares, me trató siempre como una reina y cuando fui su novia por supuesto, también”, dijo Aleida Núñez en una entrevista para el programa “El minuto que cambió mi destino”.

¿Quién dejó a quién?

El noviazgo entre Juan Ferrara y Aleida Núñez duró un par de años, un tiempo considerable que demostró que había amor verdadero entre la pareja y todo indicaba que iba viento en popa su relación, sin embargo, terminó porque ambos tenían planes de vida distintos.

La actriz de “Contra viento y marea” contó que siempre había tenido el sueño de convertirse en madre y cuando llegó el momento de plantearlo con su pareja ambos se dieron cuenta que sus visiones en ese sentido eran un tanto diferentes.

Lee también: Con blusa de encaje traslúcida, Aleida Núñez pone a babear hasta al propio espejo

“En ese entonces ya tuvimos que terminar la relación porque yo sí proyectaba tener hijos y él ya había tenido, ya había estado cansado entonces yo dije ‘mira, la verdad yo prefiero seguir mi vida, porque yo sé que tarde o temprano voy a querer hijos y, pues mejor cada quien hagamos nuestro espacio y nuestra vida y nuestro todo’”, comentó.

Después de Juan Ferrara, Aleida Núñez volvió a encontrar el amor y se casó con el empresario Pablo Glogovsky, con quien tuvo un hijo, pero en 2017 decidieron divorciarse. Este 2022, la actriz tuvo una sonada relación con un petrolero millonario, pero todo terminó luego de descubrir la afición a la caza que él tenía.

Síguenos en