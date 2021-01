Aleida Núñez vuelve locos a fans con un traje de baño azul

Desde el paradisíaco lugar de Puerto Escondido, Aleida Núñez de nueva cuenta volvió a provocar infartos al posar con un provocativo traje de baño de color azul con el que el que resalta su figura y su tono de piel. La actriz de Televisa dejó con el ojo cuadrado a sus millones de fans de Instagram.

Como es costumbre Aleida Núñez posó muy sensual y atrevida pero ahora lo hizo desde Puerto Escondido, lugar donde disfruta de unas vaacaciones y donde recientemente celebró su cumpleaños número 40. En una primera imagen, la actriz posó muy sonriente desde un puente de madera, mientras que en la segunda fotografía se le ve de espaldas mostrando su gran retaguardia.

"En el paraíso..@samora.luxury.resort #puertoescondido", escribió la actriz junto a las imágenes que a más de alguno les causó un infarto. Como era de esperarse la publicación se llenó rápidamente de comentarios. Los fans de Aleida Núñez no dudaron en admirar su belleza.

Lee también: Aleida Núñez se quita bañador y solo cubre encantos con manos

“Te quiero Eres mi mundo es ese lugar”, “ Contigo cualquier lugar es el paraíso”, “Que bella mujer”, “ Hermosa estoy cautivado de tu belleza cásate conmigo”, “Mamacita”, “ Que hermosa besitos que lindo cuerpo”, son algunos de los mensajes en la publicación.

Aunque la publicación no es reciente, sino de hace tres días, el post sigue ganando Me Gusta y siguen aparecienddo comentarios. Luego de un año de mucho trabajo y proyectos, la actriz sigue disfrutando de unas merecidas vacaciones en las playas mexicanas en donde no ha dudado de compartir sus mejores momentos con sus fans.

El último proyecto en el que participó Aleida Núñez fue en la telenovela La mexicana y el güero, melodrama que está en la recta final. La actriz también ha participado en novelas como; Por amar sin ley, El bienamado, Hasta el fin del mundo, Un refugio para el amor, Cuando me enamoro, Mañana es para siempre, La fea más bella, Destilando amor, Contra viento y marea, Mariana de la noche, Las vías del amor, Entre el amor y el odio y Salomé.

Lee también: Como tigresa, Aleida Núñez deslumbra con bañador en la alberca