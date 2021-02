Aleida Núñez ¿también es tentada por Only Fans?

Una de las plataformas digitales que ha explotado últimamente es la de Only Fans, ya que muchas famosas han entrado a esta aplicación para crear más contenido erótico que en otras redes sociales no son permitidas, por lo que se le preguntó a la actriz Aleida Núñez si tiene pensado entrarle también a Only Fans.

Muchas celebridades como Liz Vega o Noelia han entrado al mundo de Only Fans, ya que sus seguidores les han pedido contenido que sea más provocativos que las fotografías que suelen subir a Instagram o a otras redes sociales.

Respecto a ello, los reporteros de varios medios de comunicación y programas de espectáculos le preguntaron a la actriz de telenovelas, Aleida Núñez, si estaba dispuesta a entrarle también a Only Fans.

“Me lo están pidiendo mucho, mis fans me lo están pidiendo muchísimo, pero honestamente no creo hacerlo, porque creo que ya es un límite…”, dijo la actriz, modelo y cantante.

Aleida Núñez es una de las famosas que más se atreve a posar en sus redes sociales, sobre todo en Instagram donde tiene 3.3 millones de seguidores, sin embargo, mencionó que por el momento no tiene pensado realizar algo más erótico, y sobre cuánto gana una persona en Only Fans, dijo desconocerlo.

“No tengo idea de cuánto es lo que paguen o cómo funcione, pero la verdad es que creo que es una línea muy delgada que pasas en mostrarte súper sensual a que ya sea un contenido erótico o sexual”, comentó.

Dijo respetar a las personas que hacen eso, pero que honestamente no es algo que tenga contemplado hacer, pese a la insistencia de sus admiradores.

Mencionó que viene trabajando su cuerpo desde hace mucho tiempo, aunque ha sido complicado por el cierre de gimnasios en muchas partes del país, pero que a pesar de ello sigue entrenándose para mostrar sus mejores atributos desde casa.

Sobre su última relación, reveló que ya cerró ese ciclo del suelo, pues ha trabajado con sus sentimientos, leyendo y acercándose a Dios, pues siempre tiene fe de que habrá una persona que será la indicada.

“De repente llegan los momentos de depresión, de soledad, y por esos momentos tomamos malas decisiones, así de que nunca se apresuren y es lo que yo estoy haciendo, es vivir un poco así y en su momento ya que tenga algo que les pueda contar se los diré con mucho gusto”, expresó.