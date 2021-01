Aleida Núñez, sus inicios y el día en que casi fue secuestrada

La actriz, cantante y empresaria Aleida Núñez ha tenido que escalar desde abajo para convertirse en la artista profesional que hoy en día es, y mucho de ello se debe a la fortaleza que ha tenido para soportar algunos obstáculos e injusticias, como el secuestro exprés que estuvo a punto de sufrir.

Nacida en Lagos de Morenos, Jalisco, Aleida Núnez vivió una infancia feliz junto a sus tres hermanos y sus padres, quienes le brindaron cariño desde muy chica para que cumpliera todos sus sueños.

“Fue una infancia que siempre tengo buenos recuerdos porque yo vengo de una familia muy unida, de hecho hasta la fecha siguen juntos, tengo tres hermanos, dos son mujeres, uno es hombre, en total 4, una familia muy unida y muy llena de valores y de buena educación de parte de mi papá y de mi mamá”, dijo la actriz.

Desde muy pequeña destacó en la escuela, siendo una niña muy aplicada, y poco a poco se fue inclinando por sus actitudes artísticas, como el teatro o en actividades donde hubiera mucho público.

“Siempre me sentí atraída por esto, y lógicamente ya a los 15 años comencé a sentir como más ganas más que nada de la conducción”, comentó Aleida Núñez, quien cuando terminó la carrera de Ciencias de Comunicación, participó en certámenes de belleza en donde ocupó los primeros lugares.

“Exactamente, sí hubo por ahí unos certámenes de belleza y también unas cosas de modelaje de unas marcas que me contrataron, y fue una experiencia bonita en ese aspecto, pero no era mi objetivo final, porque imagínate, después de haber estudiado la carrera de licenciada en Ciencias de la Comunicación pues tenía otra perspectiva de vida”, señaló la también modelo.

Aunque su indiscutible belleza la fue orillando al modelaje, decidió viajar a la Ciudad de México para cumplir uno de sus sueños para convertirse en una actriz y darse a conocer profesionalmente.

“Yo estaba en León Guanajuato, termino mi carrera en licenciada en Ciencias de la Comunicación entonces un día llega la producción de Televisa y me dicen… yo estaba como conductora de un programa de revista en Televisa Bajío y entonces cuando me ven me dicen: ‘no te gustaría hacer un casting para actuación para el CEA’, y digo: ‘ah, pues está bien, digo ahorita soy conductora pero estaría bien’”, contó Aleida Núñez.

Sin embargo, vivió un momento amargo, cuando un taxista trató de sobrepasarse con ella y quererla secuestra expresamente, sin embargo, logró escapar de su posible captor sin que la privada de la vida.

“De hecho mis papás estaban un poco temerosos y también preocupados porque yo estaba sola en la Ciudad de México y evidentemente para mí también fue muy difícil, yo llegué no en tan buenas condiciones porque había gastado muchos tanto yo como mis familiares en mi carrera profesional, básicamente llegué sin un peso”, añadió.