Aleida Núñez se habría ido de vacaciones a Dubai con su sugar daddy

Tras presumir sus vacaciones de Año Nuevo por Dubai y Turquía, Aleida Núñez dejó pasmados a todos con la lujosidad que exhibió en sus fotografías, algo que generó la curiosidad de muchos y ahora se asegura que fue el sugar daddy de la actriz quien pagó por todo.

En sus redes sociales, la presentadora de televisión no paró de compartir imágenes de ella luciendo sus outfits de vestidos largos y holgados con un toque sexy, sin embargo, siempre apareció posando sola, como si no la acompañara nadie más, no obstante, se reveló que se habría ido de vacaciones a Dubai con su sugar daddy.

La revista TV Nnotas compartió una fotografía en su portada de este martes en la que aparece Aleida Núñez junto a un hombre aparentemente mayor que ella, quien sería su actual pareja y quien habría pagado las vacaciones de la famosa por Dubai y Turquía.

Ya en días pasados el periodista de espectáculos Aleks Kaffie, en su columna “Sin lisonja”, había dejado caer una insinuación al respecto con una sola frase: “La actriz ocultó en todas las fotos al ‘sugar daddy’ (hombre mayor) que se la llevó de viaje a Dubai y Estambul”.

Lo anterior, sin duda, puso en la boca de todos a Aleida Núñez, quien era esa famosa que presumió su viaje por los Emiratos Árabes Unidos y Turquía, sin embargo, en las fotografías que publicó en su cuenta de Instagram únicamente aparecía ella posando.

Ahora, en la publicación más reciente de TV Notas, la revista asegura que Aleida Núñez estuvo acompañada por su sugar daddy, e incluso, él fue quien pagó por el viaje de la famosa pues se trata de un empresario millonario de Texas.

De acuerdo con información dada a conocer por la publicación, la nueva pareja de Aleida Núñez es un hombre originario de Estados Unidos, con negocios petroleros y millonario, al que conoció mediante una página de Internet. Su nombre sería Bubba Saulsbury y tiene 51 años, 11 más que la actriz mexicana.

TV Notas cita como fuente a una “persona cercana a la actriz”, quien dio mayores detalles de la relación que lleva Aleida Núñez con su nuevo novio, de quien dijo, la consiente mucho y se la llevó de viaje; su relación habría iniciado hace cuatro meses pero hasta el momento la famosa no ha querido darlo a conocer.

Ésa sería la razón por la que la originaria de Lagos de Moreno, Jalisco, apareció sola en todas las fotografías que compartió en Instagram sobre su viaje por Dubai y Turquía, sin embargo, la fuente consultada por TV Notas señaló que ella está muy feliz por este nuevo romance, pues además su galán es un hombre soltero y sin hijos, y reveló algunas imágenes en las que aparecen juntos.

