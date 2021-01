Aleida Núñez se baja su bikini y hace que imploren su nombre

El pasado 24 de enero, Aleida Núñez festejó su cumpleaños número 40 derrochando sensualidad en sus redes sociales, y aunque ya han pasado algunos días, la actriz de Televisa sigue provocando infartos con sus candentes y atrevidas fotografías en Instagram, con las que resalta su espectacular belleza.

Hace un par de horas, la modelo mexicana elevó la temperatura de sus seguidores de Instagram al publicar una serie de fotografías, desde Tulum. En la primera fotografía, la artista se deja ver con un sexy traje de baño blanco con el que dejó poco a la imaginación, pues optó por bajar los tirantes de su bañador, hasta sus hombros.

En otra de las imágenes que Aleida Núñez compartió se le ve de espaldas, presumiendo su voluptousa retaguardia, y en una tercera imagen y para finalizar la sesión de fotos, la modelo decidió bajar aún más el tirante de su bikini, dejando al descubierto parte de uno de sus pechos.

"Vive tu sueño", escribió Aleida Núñez para acompañar las escandalosas imágenes. La actriz y modelo generó todo tipo de reacciones entre sus más de 3 millones de seguidores en dicha red social, entre los que destacan los siguientes:

“Tú eres ese sueño del que nunca quiero despertar, me encantas Aleida desde las novelas imploro tu nombre me enamore de ti”, “ Preciosa mi Reyna. Te Amo”, “ Estás mejor que nunca”, “ Tremendo cuerpazo”, “ Insoportablemente bellísima mi bomboncito besitos y abrazos desde New York”, son algunos de los comentarios en la publicación de Aleida Núñez.

En poco tiempo, las instantaneas alcanzaron más de 100 mil Me gusta y un sinfín de comentarios, la mayoría de ellos de hombres, quienes no dudaron en contemplar la belleza de la actriz originaria de Lagos de Moreno, Jalisco, México. Al igual que Cecilia Galliano, Aleida Núñez se ha convertido en una de las artistas favoritas de los caballeros, tras deleitar su pupila con sus encantos por lo que ellos se lo agradecen.

Y aunque el rostro de Aleida Núñez se hizo conocido por sus diversas participaciones en novelas mexicanas, la actriz inició su carrera como modelo; ganó varios certámenes regionales de belleza e incluso obtuvo el segundo lugar en el certamen Nuestra Belleza Guanajuato.

Incursionó en el mundo de los medios siendo conductora de diversos programas de televisión en el canal 10 de León y posteriormente incursionó como actriz cuando se le presentó su primera oportunidad en el teatro en la comedia Mamá nos quita los novios, siendo la hija de Angélica María.

Desde entonces, la actriz ha realizado grandes proyectos entre los que destacan; Salomé, Entre el amor y el odio, Las vías del Amor, Mariana de la noche y Contra viento y marea, entre otros.