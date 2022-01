Aleida Núñez rompe el silencio y habla de su romance con petrolero millonario

Luego que una revista revelara que el viaje que Aleida Núñez realizó por Dubai y Turquía en año nuevo fue patrocinado por su “sugar daddy”, la actriz de telenovelas rompió el silencio y habló abiertamente de la relación que sostiene con el empresario estadounidense Bubba Saulsbury.

TV Notas sacó en su portada de esta semana una imagen de la mexicana, quien regresará pronto a la televisión con “Corazón guerrero”, posando con su nueva pareja, de quien se sabe que es un petrolero millonario que habría conquistado a la actriz después de contactarla por internet y venir a visitarla a México, aunque ella desmintió esto último.

Bubba Saulsbury es 11 años mayor que Aleida Núñez, por lo que se comenzó a mencionar que era su “sugar daddy” millonario, y cansada de todas lo que se ha dicho, la famosa rompió el silencio y habló de su romance con el petrolero estadounidense.

En una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante para su canal de YouTube, Aleida Núñez dio a conocer detalles de su relación y rechazó que su nueva pareja sea un “sugar daddy” pues ella siempre ha trabajado para darse sus gustos, además resaltó que se trata de su novio y no entra en la categoría que la revista lo colocó.

“Lo pusieron como un ‘sugar daddy’, ni siquiera como mi novio, ¿me explico? Como siempre hay mucha información que no es información sustentada… Si lo manejamos bien, sin problema, yo no he hablado de eso con nadie, creo que es importante también que lo aclare, para que no queden las cosas en el aire”, comentó la originaria de Lagos de Moreno, Jalisco.

Gustavo Adolfo Infante aprovechó para lanzarle una pregunta directa a Aleida Núñez y cuestionarla sobre si era su novio, a lo que ella respondió titubeando: “Mmmm, pues mira, no me gustaría hablar a fondo, yo te puedo decir que lo conocí a finales de octubre, nos presentó una amiga en común, no por internet como lo están declarando”.

Con lo anterior, la ex reina de belleza echó por tierra la versión que afirmaba que él la había contactado por internet, pues la situación fue muy diferente: “Nos presentó una amiga en común que tengo hace muchísimos años, decidimos conocernos acá en México, después de eso la verdad la pasamos súper bien, nos llevamos increíble y él ha viajado varias veces a México para verme de octubre para acá”.

Aleida Núñez señaló que en el tiempo que lleva tratando a Bubba Saulsbury se ha dado cuenta que es una gran persona y sólo tuvo halagos para él, además de aclarar que el viaje a Dubai y Turquía era algo que ella ya tenía planeado y él se sumó a ese sueño, por lo que decidieron visitar esos países juntos.

“A finales de año yo le compartí mi inquietud de que tenía planeado un viaje a Asia pues porque después ya no iba a poder tener vacaciones, porque tú sabes que te metes en novela y son mínimo seis meses, y decidimos irnos juntos… Fue así como fue un viaje largo, estuvimos en Emiratos Árabes, Dubai, Abu Dhabi, después nos fuimos a Estambul, a Capadocia, y todo muy bien”, dijo.

La actriz se mostró feliz por esta nueva oportunidad que se da en el amor: “Estoy contenta, creo que es una buena persona, yo no podría estar con alguien que no me trate bien y no solamente en el sentido material, sino como hombre, tú sabes que yo siempre me he respetado mucho, de evitar personas tóxicas en mi vida, y en muchos sentidos lo admiro y lo respeto y vamos viendo cómo va caminando la relación, no quisiera abundar mucho”.

