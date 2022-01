Tras admitir que sostiene una relación con un empresario petrolero estadounidense, Aleida Núñez no ha parado de presumir los costosos regalos que ha recibido por parte de su novio a raíz de su cumpleaños, sin embargo, esta vez fue cuestionada por sus fans en redes sociales.

En su último post en Instagram, la actriz de televisión presumió una costosa bolsa de diseñador que recibió como presente por parte de Bubba Saulsbury, el hombre con el que ha estado saliendo desde octubre pasado y con quién se fue de viaje a Emiratos Árabes Unidos y Turquía, pero a muchos de sus admiradores les llamó la atención y se preguntaron qué pasaría si su galán fuera pobre.

Con una fotografía en la que luce cuerpazo en un mini vestido rojo, Aleida Núñez presumió el costoso regalo de su novio y le dijeron: “Si fuera pobre, ¿le habrías hecho caso?”, haciendo referencia a que su nuevo amor es mayor que ella y no precisamente el estereotipo de hombre guapo.

El rojo es uno de los colores que mejor le queda a la mayoría de las personas, y Aleida Núñez quiso demostrar nuevamente que se ve espectacular con este tono, luciendo un mini vestido que apenas le cubría la retaguardia, dejando admirar sus torneadas piernas.

Arrodillada sobre un sillón de piel y luciendo unas altas zapatillas negras, la originaria de Lagos de Moreno, Jalisco, presumió una bolsa Gucci en piel negra y cadena dorada, la cual, reveló, fue un regalo de cumpleaños de su novio, y aunque no puso su nombre en el post, sí agregó su inicial y tres puntos suspensivos.

Los admiradores de Aleida Núñez captaron inmediatamente el mensaje y el guiño que hizo la famosa hacia Bubba Saulsbury, agradeciéndole el regalo de una costosa bolsa cuyo precio oscila entre los 42 mil y 50 mil pesos mexicanos.

“Thanks for my gift b…”, fue lo que escribió la actriz de telenovelas junto con la fotografía, en la que posa de perfil volteando la cabeza hacia la cámara, desatando un sinfín de piropos pero también algunos comentarios donde le cuestionaron que si su galán fuera pobre, ¿le hubiera hecho caso?

“Si hubiera sido pobre Bubba, ¿le hubieran hecho caso?“, cuestionó uno de los seguidores de Aleida Núñez en Instagram y varios más le contestaron dando su opinión: “Pues no, es obvio que ella sólo quiere el varo y ese bro le quiere poner nutella en sus pies“, “¿Y tú crees que él hubiese salido con ella si no tuviera ese cuerpo?“, “Claro que le hubiera hecho caso porque ella no ve el físico, sino el $entimiento”, “Obvio no, pero ¿y qué?”.

Lo cierto es que Aleida Núñez ha reiterado que se encuentra muy contenta con esta nueva relación y no quiso ponerle etiquetas a Bubba Saulsbury, únicamente señaló que se están conociendo pero sí tiene intenciones de que sea algo serio para ambos.

