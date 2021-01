Aleida Núñez perdió propuestas de trabajo por acoso

La actriz, cantante y conductora Aleida Núñez confesó que ha perdido propuestas de trabajo en proyectos importantes, debido al acoso constante de productores que confunden las intenciones profesionales con las personales.

Entrevistada en el programa ‘Ventaneando’, Aleida Núñez señaló que ha tenido que lidiar situaciones embarazosas a la hora de buscar trabajo, incluso muchas oportunidades importantes en su carrera se fueron debido al acoso constante.

“Sí te puedo ser honesta y te puedo decir que muchas oportunidades muy importantes en mi carrera se fueron porque yo no quise aceptar en su momento alguna propuesta que no estaba dentro de mis valores y dentro de mis principios, y mira, no me arrepiento porque finalmente yo estoy siguiendo a mi corazón a lo que yo sigo en esencia”, dijo.

Reconoció que más allá de que es una mujer sensual y de que le gusta vestir sexy, eso es muy independiente a lo que vale como mujer, por lo que cuando una propuesta es totalmente contraria a lo que ella quiere no esta dispuesta a tomar cualquier cosa por un protagónico.

También aceptó que ha sido decepcionante tener que lidiar con ese tipo de comportamientos en la industria del entretenimiento, incluso se ha deprimido y ha tenido falta de motivación porque cree que no es tomada en cuenta al menos que ceda a las pretensiones de ciertos productores cuya propuesta no está ligada con sus valores.

“Es deprimente, la verdad, y me da lástima que sigan pasando esas cosas, porque por eso mucha gente se ha quedado sin buenas oportunidades en la vida, porque muchas veces se basan solamente en sus intereses a nivel sexual, más allá de realmente ver el talento o lo que puede ofrecer esa persona por algún proyecto o algún personaje”, manifestó Aleida.

En otro tema, Aleida Núñez reveló que no solamente está dando pasos en el medio del espectáculo, sino también lo hace dentro de mundo empresarial, pues tiene su propia línea de jeans.

Esa nueva faceta de su vida, dijo, le encanta porque la tiene activa, ya que de lo contrario la mente deja de crear sueños y comienzas a sentirte en depresión y con inseguridad, por lo que su emprendurismo le ha ayudado a seguir creando.

Sobre su faceta de empresaria, señaló que comenzó como un sueño emprender su nueva línea de jeans, la cual tiene desde hace 3 años, en el que desde entonces se ha hecho la maquila, el diseño y la comercialización, la cual pueden tener el producto desde la puerta de su casa.

Incluso, Aleida Núñez, quien se ejercita diariamente para mantener un cuerpo espectacular, dentro de su línea de jeans, tiene un producto que hace levantar los glúteos, para que otras mujeres puedan verse como ella.