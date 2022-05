Aleida Núñez confirma nuevo romance y niega sentirse avergonzada de su galán

Luego que una publicación sacara a la luz que Aleida Núñez había iniciado un nuevo romance con un joven camarógrafo, con quien ya había olvidado por completo a Bubba Saulsbury, la actriz confirmó que está saliendo con alguien pero que la información dada a conocer es errónea pues ni se llama como dijeron y tampoco se dedica a los medios de comunicación.

En un encuentro con la prensa tras una conferencia de la comunidad LGBTTTIQ+, la ex reina de belleza fue cuestionada sobre su nueva relación y admitió que lleva unas semanas saliendo con un hombre pero no dio más detalles de él, aunque sí se refirió al tema donde se mencionaba que le daba pena presentar a su galán porque no era millonario.

Aleida Núñez no tuvo problema en confirmar su nuevo romance y negó sentirse avergonzada de su galán pues ella jamás tendría prejuicios clasistas y ello tampoco determinaría el enamorarse o no de un hombre, pues para eso trabaja y muy duro.

Revela más datos de su nuevo novio

Hace una semanas, la revista TV Notas publicó una entrevista con una supuesta amiga de la actriz de televisión quien dio detalles sobre el nuevo novio de la actriz, de quién dijo se llamaba David González, tenía 39 años y trabajaba como camarógrafo.

Esta misma fuente reveló que Aleida Núñez todavía no se atrevía a presentar a su galán debido a que le daba un poco de pena pues él no tenía el mismo poder adquisitivo que su anterior pareja, Bubba Saulsbury, por lo que no podía darle el nivel de vida al que ella estaba acostumbrada.

Estas aclaraciones llegaron a los oídos de la empresaria mexicana, quien no sólo negó que le dé vergüenza presentar a su novio en público, sino que señaló que nunca tendría esas actitudes clasistas ni con él ni con nadie.

“Número uno, no era ni el nombre ni el apellido; número dos, no es camarógrafo; número tres, jamás tendría un rollo clasista en el cual yo esté haciendo a un lado a mi pareja por una cuestión económica, yo amo a mi pareja, con quien decida estar, que en este momento ya estoy, porque ya tengo novio”, manifestó Aleida Núñez ante las cámaras.

De igual forma, confirmó que se trata del hombre con el que se le vio besándose en un festival de música, y reiteró que los datos que se habían dado a conocer de él son erróneos, sosteniendo que no le importa si es millonario o no, pues el amor no se basa en el dinero.

“Yo siempre que esté con un hombre voy a estar porque lo admiro, lo respeto, lo quiero y quiero compartir mil cosas con él, no me importa que tenga dinero o no, eso es lo de menos”, comentó, pues, además, más adelante consideró que las mujeres deben ser autosuficientes y no depender económicamente de un hombre.

Respecto de cómo encontró a su nuevo galán, Aleida Núñez confesó: “Lo conocí por un amigo en común y la verdad, cuando me lo presentó, sentí una química inmediata con él, creo que fue mutuo, esperamos como un tiempito para empezar a salir y compartir. Yo soy como un poco como que me vayan conquistando, ya sabes, que la cenita, poco a poco, y él me ha ido llevando en la relación, ahorita estamos muy contentos y tenemos un viaje planeado juntos, estoy muy feliz y todo puede suceder”.

