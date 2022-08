Aleida Núñez confiesa que le gustaría llegar al altar con su nuevo novio

Aunque apenas hace unos días se dejó ver con su nuevo novio durante sus vacaciones por París, Aleida Núñez está muy enamorada de su galán Martin Babilotte, un actor, standupero y empresario francés con el cual va muy en serio.

La actriz de televisión, que en enero pasado presumió un galán millonario con el que se fue a viajar por los Emiratos Árabes Unidos y Turquía, esta vez cree que encontró a su alma gemela y confesó que le gustaría llegar al altar con su actual pareja, con la que empezó a salir hace unos meses.

En una entrevista con la revista TV Notas y firmada por Shanik Berman, Aleida Nuñez habló de su relación y dejó ver lo serias que van las cosas entre ella y Martin Babilotte, quien, aseguró, la trata como reina y no es nada tóxico, por lo que no descarta volver a casarse.

“Creo en el matrimonio”

Tras ser cuestionada sobre su nuevo galán, la jalisciense dio más detalles sobre él y confirmó que tiene 39 años y que no es camarógrafo como en un principio se dijo, además de que lo más importante es que él está soltero como ella y que pronto lo presentará públicamente.

Pero lo que más sorprendió a sus admiradores fue cuando señaló que la relación va tan formal que ya piensa en boda, y es que durante su viaje a Francia se mencionó que ya había conocido a la familia de él en aquel país.

“Sí, yo creo en el matrimonio y me quiero volver a casar de blanco, nada más me he casado una vez, no es tanto y estoy convencida que es importante darle una estabilidad emocional y familiar a mi hijo”, comentó Aleida Núñez, quien señaló que él ya convive con su pequeño, además de que también tiene un hijo, por lo que no está entre sus planes de pareja tener otro.

“Si, ya casi vivimos juntos porque o yo estoy en su casa o él está en mi casa, lo amo, nos llevamos increíble, tenemos mucha química, tiene un corazón muy grande", comentó la actriz, quien señaló que su situación económica no le importa.

Para Aleida Núñez, quien ha tenido algunas relaciones tóxicas, lo más relevante es que él le da su lugar y trata bien, no la cela y le da su espacio, pues no está dispuesta a pasar nuevamente por lo que ya sufrió anteriormente.

“Yo estoy con él porque lo admiro y lo respeto y soy muy feliz a su lado, me consiente mucho, más allá del dinero, de que me den viajes o joyas, es un hombre bueno, me respeta, me ama y no es tóxico y eso para mí, es que me trata como reina”, sostuvo.

Aleida Núñez presumió a su nuevo novio en sus vacaciones por Francia. Foto Instagram Aleida Núñez

