Aleida Núñez asegura que la persiguen los hombres millonarios

A principios de este 2022, Aleida Núñez presumió a su nuevo novio, un empresario petrolero estadounidense con el que se fue a pasear a Emiratos Árabes Unidos y Turquía, pero el amor se acabó semanas después pese a que parecía ser un buen partido.

Pero aunque estaba muy ilusionada, Aleida Núñez decidió terminar con él y es que para ella encontrar hombres millonarios no es problema y en una reciente entrevista señaló que no era la primera vez que salía con alguien del mismo nivel económico que Bubba Saulsbury.

En el encuentro con medios de comunicación, la actriz de televisión aseguró que la persiguen los millonarios pero que para ella eso no es tan importante pues en lo último que se fija es en el dinero que tenga su pareja o si pertenece a determinado estrato social, pues para nada es clasista.

Lee también: Aleida Núñez presume su lado sofisticado en bata de transparencias y sombrero

Así lo dijo

La ex reina de belleza se convirtió en tendencia hace unas semanas luego que se revelara que ya tenía nuevo galán y que trascendiera que se trataba de un hombre que trabajaba como camarógrafo y que no era millonario como su ex, por lo que a ella le daba un poco de pena presentarlo.

Sin embargo, esto lo desmintió la propia Aleida Núñez, quien además aseguró que lo de ser millonario era lo de menos pues cuando anda con alguien busca otras cosas: “Yo siempre que esté con un hombre, voy a estar porque realmente lo admiro, lo respeto, lo quiero y quiero compartir mil cosas con él. No me importa que tenga dinero o no, eso es lo de menos”.

Lee también: Aleida Núñez pone de cabeza a sus fans al presumir equilibrio en leggings y top

No obstante, la cantante y empresaria admitió que siempre ha tenido suerte con ese tipo de hombres y que Bubba Saulsbury no ha sido el único millonario con el que ha salido, pues considera que tiene suerte para atraerlos.

“No es el único millonario que he tenido, en mis relaciones ha habido varios, pero no es porque lo busque, simple y sencillamente se me ha dado. Tal vez sí soy como ‘Santa Aleida’, como dicen que atraigo a ese tipo de hombres”, bromeó un poco.

¿Se casaría con uno?

Aleida Núñez recalcó que aunque los millonarios la persiguen ella es una mujer independiente y trabajadora que se puede mantener perfectamente y darse sus lujos, por lo que aseguró que no tiene la necesidad de andar tras un hombre adinerado y ello lo demuestra con su nuevo amor, de quien ha revelado muy poco pero se les vio juntos en un pasado festival de música.

“Yo soy una mujer super independiente, trabajo, ahorita estoy en un proyecto de telenovela, estoy en carnavales, estoy en shows, realmente no necesito de un hombre que me mantenga, al contrario, yo he huido cuando alguien con bastante poder adquisitivo me ha dicho ‘vamos a casarnos’ porque me han sometido y me han comentado ‘si te casas conmigo dejas de trabajar, te vas a ir a vivir a otro país, y yo no sería capaz de hacer eso porque mi carrera está ante todo, mi vida, mi familia y el que me tengan esclavizada en una casa no es para mí”, señaló.

Síguenos en