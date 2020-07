Alcanza a Naya Rivera maldición de 'Glee'

La repentina desaparición de Naya Rivera en un lago de California, EE. UU., quien posiblemente se haya ahogado, de acuerdo a las autoridades, es una más de las tragedias ocurridas al elenco de la serie musical Glee, que algunos ya tachan de maldición.

La actriz, quien dio vida a la porrista Santana Lopez, salió a dar un paseo con su hijo Josey, de 4 años, al Lago Piru, 90 kilómetros al noroeste de Los Ángeles, en el Bosque Nacional Los Padres.

Rentó un bote cerca de las 13:00 horas del miércoles, planeaba ir a nadar con su hijo en el área recreativa de la reserva, dijo Eric Buschow, capitán de la oficina del Condado Ventura, en conferencia de prensa, reportaron medios de EE. UU.

Pero después de tres horas, los encargados de la renta acudieron a buscar la embarcación, y sólo encontraron al niño dormido en el bote con un chaleco salvavidas puesto.

"Creemos que ella sí se metió al agua y no hemos logrado ubicarla. Así que este bien podría ser un caso de ahogamiento", añadió el oficial.

En 24 horas se pasó de una búsqueda a un rescate de cuerpo.

"La búsqueda es complicada, la visibilidad no es buena, es terrible. Hay muchos árboles y plantas debajo del agua que pudieron atraparla", dijo Buschow.

Rivera se casó con el actor Ryan Dorsey en una ceremonia en México. Él es el padre de Josey. En 2017, la actriz fue detenida por presunta violencia doméstica contra Dorsey, de quien finalmente se divorció en 2018.

Con sus musicales, Glee se volvió uno de los shows más alegres y exitosos de la televisión entre 2009 y 2015. La trama presentó un semillero de nuevas voces y brindó un sonido fresco a la pantalla chica. Pero la serie creada por Ryan Murphy, se ha convertido en un recital de tragedias y escándalos que involucran sobredosis de droga, suicidios, pornografía infantil, pedofilia y bullying.

¿Mensaje escondido?

La última publicación que Naya Rivera hizo en Instagram, antes de su desaparición, fue una imagen con su hijo Josey con la leyenda "just the two of us" (sólo nosotros dos).

Algunos usuarios han destacado que el mensaje hace alusión a la canción "Bonnie & Clyde", de Eminem, en la que canta sobre un niño que ve cómo su madre se ahoga en el fondo de un lago.

Coincidencias

El posible ahogamiento de Naya Rivera hace recordar otra de las recientes tragedias de la familia Kennedy.

En abril de este año, una nieta y un bisnieto del ex senador Robert F. Kennedy fallecieron tras desaparecer en una canoa en la bahía de Chesapeake, Maryland.

Adiós al protagonista

El 13 de julio de 2013, aún con la serie al aire, Cory Monteith, quien interpretó a Finn Hudson, fue encontrado muerto por sobredosis de alcohol y heroína en un hotel de Vancouver. Meses antes, el actor había pasado por un proceso de rehabilitación.

Su muerte, a los 31 años, devastó a sus compañeros, especialmente a su entonces novia, Lea Michele, la coprotagonista: "No había mejor hombre que Cory. Así que me considera muy afortunada por el tiempo que pasamos juntos", dijo la actriz.

La madre de Monteith reveló que su consumo de drogas había comenzado desde muy joven y para los 19 años ya había estado dos veces en rehabilitación. Y, aunque pasó un tiempo sin consumir, recayó en 2012 porque no estaba listo para la presión de Hollywood.

Pornografía, pedofilia y suicidio

Mark Salling, el intérprete de Noah "Puck" Puckerman, se quitó la vida ahorcándose el 30 de enero de 2018, semanas antes de recibir su sentencia tras haberse declarado culpable por posesión de pornografía infantil.

En 2015, el actor fue arrestado por tener más de 50 mil imágenes y 600 videos pornográficos de menores de edad. Fue descrita como la peor colección jamás vista. Por el delito, esperaba ser sentenciado a una pena de cárcel de entre cuatro y siete años, además de tener que pagar a sus víctimas y ser incluido en el registro de acosadores sexuales.

'Diva' del bullying

En medio de las protestas del Movimiento Black Lives Matters, hace unas semanas, Lea Michele, quien dio vida a Rachel Berry, fue señalada por varios de sus ex compañeros de haberles hecho bullying durante las grabaciones de la serie.

La primera en acusar a Michele fue Samantha Ware, quien en un tuit dijo que había sufrido microagresiones traumáticas por parte de la actriz. Heather Morris, Dabier Snell e Yvette Nicole Brown también denunciaron haber sido víctimas del trato irrespetuoso de la protagonista.

Durante la grabación de la serie se supo que Michele y Rivera tuvieron fricciones, algo que esta última confirmó en su libro de memorias "Sorry Not Sorry".

Expuesta

Heather Morris, quien encarnó a Brittany S. Pierce, fue víctima de un hacker y en 2012 se difundieron en internet, imágenes íntimas de la actriz. Las fotografías, en las que aparecía casi desnuda, fueron robadas de la nube y formó parte del llamado "Celebgate".

Ebrio conductor

A finales de 2018, Jesse Luken, quien interpretó a Bobby "Boom Boom" Surette en algunos episodios, fue arrestado por conducir y chocar en estado de ebriedad, en Arizona. El actor fue liberado horas después.

Violencia de género

Sin revelar el nombre de su agresor, Melissa Benoist confesó en un video que sufrió violencia doméstica. En un video publicado en noviembre de 2019, la actriz contó cómo conoció a su ex pareja, cómo empezó la violencia y cómo la superó.