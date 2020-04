Alburean a ex integrante de RBD, Christian Chávez al vestirse de conejo

El actor y cantante mexicano, Christian Chávez, quien se dio a conocer tras participar en la telenovela Rebelde y al ser integrante del grupo de pop mexicano RBD, causó revuelo en las redes sociales luego de compartir una fotografía en donde aparece vestido de conejo. “Happy Easter !! De parte de este su conejito”, escribió el actor junto a la imagen en la que aparece vestido de conejo.

El actor de La Casa de las flores, recibió muchos mensajes halagadores, sin embargo, un detalle llamó la atención de sus fans, quienes no dudaron en alburearlo, esto luego de percatarse de la zanahorita que tenía el traje. “Tu si que eres lo más bello de verdad” “Que lindo conejito”, “ Que chiquita zanahoria “, fueron algunos de los comentarios en la publicación.

Fue en el 2006 cuando la telenovela Rebelde llegó a su fin y con ella la popularidad de muchos actores que participaron en está novela disminuyó como fue el caso de Christian Chávez, quien a pesar de su talento su carrera, que había despegado, se trunco después de que Televisa le cerrara las puertas tras confesar sus preferencias sexuales.

Fue durante una entrevista con Adela Micha, que el actor de Rebelde indicó que el decir que era gay le costó su carrera en diche televisora, pues la empresa le cerró las puertas y le negó protagónicos en nuevas producciones.

“Me dijeron: ‘Se acabo tu carrera como actor aquí. Un personaje protagónico aquí ya no se te pude dar, la gente no te va a creer, la gente no quiere esto, las marcas no se quieren ver involucradas en esto”, relató en el programa La Saga.

El actor aseguró durante la entrevista que se ventiló su vida privada justo cuando el grupo RBD estaba en su mejor momento, por lo que Televisa le pidió que dijera que eran mentiras las imágenes que andaban circulando respecto a su boda y que dijera que se trataba de un montaje, sin embargo, no lo hizo y salió a revelar su preferencias sexuales.

El más reciente papel de Christian Chávez ha sido en la Casa de las flores.