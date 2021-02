Alan Tacher y Giovanni Medina se pelean en vivo por culpa de Ninel Conde

El programa matutino ‘Despierta América’ que transmite Univisión tuvo un momento incómodo, cuando al aire el conductor titular Alan Tacher y el ex de Ninel Conde, Giovanni Medina se comenzaron a insultar, ¿El motivo? ‘El Bombón Asesino’.

Todo comenzó cuando el programa permitió el derecho de replica a la ex pareja Giovanni Medina, ya que un día antes los conductores de ‘Despierta América’ habían entrevistado a Ninel Conde sobre el tema de su hijo Emmanuel, el cual dijo no ha podido ver desde hace casi un año por culpa de Giovanni Medina, lo cual disgustó al abogado y ex marido de la actriz de telenovelas.

Por esta razón, Giovanni Medina, llamó palero al conductor del matutino, pues dijo que Alan Tacher defendió a capa y a espada a Ninel Conde, diciendo que era su amiga, cuando nunca lo vio en su casa durante los 7 años que estuvo viviendo con la actriz y cantante, con la que tuvo un hijo.

Lee también: Con mini short, blusa de top y botas, Ninel Conde deleita a sus fans

Alan Tacher solo de limitó a preguntar por qué Ninel Conde no puede ver a su hijo, por lo que el empresario argumentó que existe una orden de restricción para que tanto Ninel Conde como Larry Ramos, su esposo, no se acerquen a ver al niño, porque estos son una mala influencia para el menor, incluso, detalló que está respaldado por 8 autoridades mexicanas, por lo que tiene pruebas para tener la custodia total de su hijo.

Además, el conductor cuestionó al abogado porque lo había llamado cobarde en el programa de Javier Ceriani, ‘Chisme No Like’, donde Medina fue entrevistado y criticó a Tacher y al matutino que conduce, diciéndole que es un periodista.

“Existen periodistas serios, y usted no es periodista… Existen periodistas serios que sí han cuestionado a Ninel Conde, que sí tenía usted de preguntarle ahí por qué está viviendo de dinero mal habido, por qué no es sensible y empática con las víctimas de su esposo, usted tenía la oportunidad de lo que la gente quería saber, sea sensible, métase a las redes sociales, señor Tacher, investigue lo que la gente quiere saber, para mí ese es un acto de cobardía”, dijo Medina.

Lee también: Ninel Conde sufre y llora al recordar a su hijo que no ha visto en un año

Sin embargo, los ánimos comenzaron a caldearse pues Tacher le recliminó que se la pasaba insultando a las mujeres y amenazando a personas, e incluso mostró pruebas de las acusaciones con un mensaje que Giovanni Medina había mandado directamente a un reportero del programa por hacer una nota sobre Ninel Conde que lo involucraba.

“Ten cuidado cuando hables de ti hijo…con tanta ignoracia y cobardía, vives en un país con leyes, ojo con eso, y pobre, pobre de ti y tu triste vida de chismosete, cobarde, no tienes idea la vida que mi hijo vive, te exijo que no vuelvas a referirte a él, con cuidado porque tiene papá y más que suficiente para defenderlo”, leyó el conductor desde el celular de la persona agredida por el ex de Ninel Conde.

El abogado y empresario le pidió a Tacher que volviera a leerle el mensaje, pues se había desconectado de la transmisión, aunque finalmente el Medina acepto haber escrito el mensaje, pero negó que fuera una amenaza.