Al igual que Verónica Castro, Lucía Méndez admite que usa filtros

Tras la polémica que se armó en torno a Verónica Castro por una fotografía que compartió en la que se ve claramente que utilizó un retoque para quitarse algunas arruguitas, ahora fue Lucía Méndez quien se curó en salud y antes de que la criticaran sorprendentemente respaldó a su archirrival en el uso de esta herramienta.

La diva de las telenovelas admitió que usa filtros para las imágenes que comparte en redes sociales al igual que Verónica Castro, pues consideró que como artistas siempre se quieren ver bien y si el retoque ayuda pues hay que utilizarlo.

En un reciente encuentro con los medios de comunicación, Lucía Méndez señaló que más allá de la vanidad que se pueda tener al “arreglar” alguna fotografía, también se tiene que tomar en cuenta que verse bien es parte del trabajo de las famosas, por lo que ella reconoció sin pena que usa filtro.

“Yo sí pongo mi filtro, claro que pongo mi filtro, pero por supuesto que pongo mi filtro. Pero tampoco al punto de que no sea tan marcada la onda, que no te veas tan diferente ya en persona, pero sí uso filtro porque si no usas filtro, estarías loca”, manifestó la protagonista de “Tú o nadie” ante las cámaras.

¿Indirecta a Verónica Castro?

La cantante indicó que no está mal hacerle retoques a las fotografías, aunque tampoco hay que exagerar, pues el punto no es verse tan diferente a como se es realmente, por lo que señaló que la luz siempre es indispensable para lograr una buena postal.

“Es que un filtro por ahí es mucho mejor, te refresca. Creo que todos somos de una manera con la cara lavada y de otra manera ya maquilladas, por eso sí es necesario un filtro, pero claro, de manera suave, obvio. Yo siempre me preocupo por estar bien iluminada, desde joven decía ‘mi luz’, hasta me hacen burla todos, pero si no tienes luz, te ves horrible, así tengas 20 años o el mejor maquillaje”, mencionó.

Lo anterior generó algunas reacciones de los fans de Verónica Castro quienes tomaron esa parte de que el retoque debería ser suave como una indirecta para la protagonista de “Los ricos también lloran”, a quien criticaron demasiado por los filtros que le puso a su fotografía con José Alberto Castro.

Y es que hace unos días, Verónica Castro aprovechó una reunión que tuvo con el productor de telenovelas para tomarse una fotografía y compartirla en su perfil de Instagram, haciendo uso del retoque para quitarse algunas arrugas y líneas de expresión.

Pero no contaba con que el “Güero” Castro la iba a balconear al compartir la misma imagen en Instagram pero sin filtro alguno, por lo que la diferencia entre ambas era evidente y a Verónica Castro le llovieron las críticas de los internautas, pero ella respondió que le divertía mucho usar Photoshop y para eso lo había comprado.

