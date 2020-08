Al igual que Julián Gil, Ninel Conde no puede ver a su hijo

Ninel Conde reveló que hasta el momento no podrá acercarse a su pequeño hijo Emmanuel, fruto de su relación con Giovanni Medina, debido a que un juez le negó un recurso de amparo que interpuso para poder volver a ver a su hijo. Notablemente consternada, la cantante señaló que pese a que esta muy triste está más fuerte que nunca.

"Hoy me informó mi equipo legal que un juez de distrito negó el amparo que interpusimos en contra de las medidas dictadas de manera deliberada por un juez familiar basado en que yo podía contagiarlo (a mi hijo) de Covid-19, y en un convenio con una firma presuntamente FALSIFICADA y ni siquiera ratificado", indicó la famosa.

Lee también: Angelique Boyer y el accesorio de 'Teresa' que le servirá en 'Imperio de Mentiras'

"Hoy ese juez federal apoyó esa causa y me alejan más de mi hijo, negándose a revocar las medidas del juzgado 36 donde le dan la custodia provisional al padre de mi hijo Y ME IMPIDE ESTAR CON ÉL, recordado que ni siquiera fui notificada de esta medida hace ya cuatro meses".

La estrella del programa Rebelde señaló que, a causa de estas acciones, considera que la impunidad en México está ahora más fuerte que nunca, y se postuló en contra de las leyes en el País.



"El tener relaciones en la política, en este caso como él (el padre de su hijo) lo dice a TODO MUNDO, con la cancillería de México, consigue alejar a un hijo de su madre y peor aún: alienarlo al grado de no querer ni hablar con ella por videollamada. A Dios le dejo esta injusticia una vez más y todo a su tiempo se acomodará y mi pequeño conocerá la verdad quién en realidad le quitó a su madre en los años más importantes de su crianza", señaló la actriz.

Como era de esperarse está noticia generó gran indigación en las redes sociales y Ninel recibió muchas muestras de cariño por parte de sus seguidores.

"Y El tipo se orgulla de decir que El hijo no quiere hablar con su mamá. Esta es la prueba de que tan mal padre es y más: un ser que no es humano. Si El nino no quiere hablar con su mamá es pq alguien le inculcó malas referencias”, “ No podría haber dolor más fuerte para mí q me arrancarán a mi hijo lo siento mucho ninel estamos contigo como madre y como mexicana. Espero pronto se haga justicia”, “ Hasta donde llega un hombre por resentimiento, negar a un bb tener lo más importante q es su madre sigue pagada De Dios q es el mejor para hacer justicia y de la justicia nadie escapa confía y sigue firme creyendo que lo vas a tener contigo eres una guerrera “, “Que clase de justicia es la de México, que triste que se presten para semejante circo que tiene armado ese hombre, cómo pueden separar a un niño de su madre”, son algunos de los comentarios que se leen en la publciación.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.