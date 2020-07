Al igual que Fabiola Martínez, Américo Garza y Panini presumen rutina de ejercicios

Ante las reciententes conviviencias virtulaes de las hijas de Américo Garza y la fallecida comediante Karla Luna con sus abuelos maternos y hermanos mayores, tanto el empresario como su pareja Karla Panini se han abstenido a hablar del problema, que por muchos meses los ha tenido en el ojo del huracán y se han dedicado a compartir a través de sus redes sociales sus rutinas de ejercicios al igual que la diosa Fabiola Martínez.

Pese a que Américo Garza aseguró en su más reciente entrevista que la familia Luna no parará hasta conseguir lo que quiere, dejando entrever que quieren la custodia de sus hijas, "esto va a parar "cuando ellos consigan lo que quieren", dijo. Ante estás declaraciones, Érika Luna junto con el abogado de la familia aseguraron que ellos no quieren la custodia sino convivir con las niñas.

Después de las declaraciones de Érika y Garza, ambos decidieron guardar silencio. Mientras el empresario comparte junto con su actual pareja las rutinas de ejercicios que hacen día a día desde su casa en Monterrey, Érika sigue compartiendo imágenes de su hermana fallecida e incluso recientemente aseguró que ofrecerá una entrevista este martes al periodista y conductor del programa De Primera Mano, Michelle Rubalcava, quien fue muy aplaudido al cuestionar a Américo Garza en una de las entrevistas que ha dado al programa.

Recordemos que en medio de la polémica que se revivió de Las Lavanderas en donde involucra a Karla Panini, Karla Luna y Américo Garza, salió a relucir el nombre de Fabiola Martínez, quien se dijo que fue la "manzana de la discordia" en la relación de Garza y Panini, razón por la que Martínez fue muy aplaudida a diferencia de La Comare Güera que hasta el momento sigue siendo atacada por la traición a su amiga Karla Luna.

Martínez hizo unas fuertes revelaciones a la revista TV Notas sobre la relación que tuvo con Américo en el 2015, en donde aseguró que el empresario era un mujeriego y que sabía cómo tratar a las mujeres. "La verdad sí tuve una relación íntima con Américo Garza. Fue a mediados de 2015, en un tiempo en el que mi matrimonio tuvo una fractura y mi entonces esposo y yo nos dimos un tiempo; en ese momento fue cuando se dio una relación con Américo... Entré a Guerra de chistes y por esos días se nos presentó una gira por Estados Unidos; Américo era quien nos conseguía fechas. Yo lo ubicaba como el exesposo de Karla Luna (q.e.p.d.), porque se rumoraba en el medio que él y Karla Panini tenían un romance”.

Pero no fue todo, ya que Martínez aseguró que Américo no era muy bueno en la intimidad: “Pues no lo sé, tal vez es el trato que da, quizás porque es muy atento, y en su tiempo tuvo dinero. La verdad, no; para empezar, la tiene chiquita, es pi$% chico (ríe), no es tan bueno en la cama. Lo que sí es que te lame toda hasta los pies, pero no entiendo por qué se lo pelean tanto”, señaló.

Tras este escándalo y con el que Fabiola ganó popularidad, la modelo, quien actualmente es llamada “la bomba sexy” se mantiene muy activa en sus redes sociales e incluso no duda en presumir su físico con unas atrevidas fotografías, rutinas de ejercicio y tips de belleza.

