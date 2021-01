Al estilo de Marimar, Thalía en extravagante atuendo rosa

Sin duda una de las cantantes más populares en la actualidad es Thalía, quien siempre se ha mantenido muy activa en sus redes sociales compartiendo con sus más de diecisiete millones de seguidores, momentos de su vida que quiere que los demás se enteren que los está viviendo al máximo y los seguidores le recuerdan a su personaje de Marimar.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, donde Thalía compartió con sus fans el atuendo rosado que la hace lucir más bella de lo que ya es, y es que si bien se nota, los tonos llamativos le vas super bien a su color de piel y a su personalidad, de inmediato sus seguidores le recordaron a Marimar.

En la imagen se puede ver a Thalía con vestido rosa fuerte, con mangas anchas cubiertas de plumas de la orilla, con una abertura en el frente de su pecho, a su lado derecho se le puede distinguir un adorno de plumas en colores rojos y blancos, el atuendo lo acompañó con un collar grueso de perlas y unos aretes del mismo material.

Marimar es Thalia. Foto: Captura de video Televisa

El peinado que Thalía se deja ver en la imagen es un chongo, con el partido para el lado derecho, recargada en una pared como de una habitación.

Recordemos que por las festividades de Navidad y Año Nuevo Thalía, envió un contundente mensaje sobre el distanciamiento social, y esto fue lo que dijo:

Thalía impresiona en tonos rosados. Instagram Thalía

“Deseándoles a ustedes una Navidad hermosa que estamos a punto ya de celebrar, quédense en sus casitas. No vayan ni visiten, no hagan pachanga que en estos casos no viene al caso. En estos momentos, de verdad, muchas personas están en una mala situación y han perdido a sus seres amados o están luchando por sus vidas, así que no sigamos propagando esto”, argumentó la cantante.

Es que si bien sabemos, la pandemia por Covid-19 sigue esparciéndose, ya que muchas personas no toman las medidas de seguridad que deberían, y por ese motivo Thalía dejó en claro que las reuniones no vienen al caso.

Thalía es una mujer que siempre se ha visto activa en las condiciones de vida de las personas que la siguen, por eso también la vimos interesada en una pequeña con cáncer a quien le envió un emotivo mensaje: ““Hola, yo soy Thalía, aquí saludándote, ya me dijeron que estás en Acapulco, ¡qué rico!, disfruta mucho ese solcito en tu piel, ese mar delicioso, que te limpie, que te haga sentir bien. Mi amor, ponte en la mano de Dios, encomiéndate a él, él es puro amor, pura luz (...) Te mando muchos besos, corazón”. Le dijo Thalía.

De acuerdo con información del diario Basta, Jesús Galena, quien es el el director de la fundación donde la pequeña niña se encuentra internada, le envió unas palabras de solidaridad a Thalía y esto fue lo que expresó: “Fue un momento maravilloso para Daniela, quien en este momento se encuentra en Acapulco. Platicando con Daniela me comentó que Thalía es su artista favorita, quedó muy emocionada con el detalle. De verdad fue una gran felicidad para ella, para estos niños es un aliciente muy grande, es volver a darles energía”, dijo Galeana.